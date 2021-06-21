https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html

В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка

В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка - РИА Новости, 21.06.2021

В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка

Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:49

2021-06-21T12:49

2021-06-21T17:09

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, тело недоношенного мальчика с необрезанной пуповиной было обнаружено вечером 20 июня в реке вблизи Рубцовской набережной. Согласно данным следствия, плоду приблизительно 6-7 месяцев."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство матерью новорожденного ребенка", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливаются мать и возможные очевидцы.Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", -

https://ria.ru/20210609/telo-1736344863.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия