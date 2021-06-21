https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка
Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:49
2021-06-21T12:49
2021-06-21T17:09
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, тело недоношенного мальчика с необрезанной пуповиной было обнаружено вечером 20 июня в реке вблизи Рубцовской набережной. Согласно данным следствия, плоду приблизительно 6-7 месяцев."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство матерью новорожденного ребенка", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливаются мать и возможные очевидцы.Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", -
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве в реке нашли тело недоношенного ребенка
12:49 21.06.2021 (обновлено: 17:09 21.06.2021)
Тело недоношенного ребенка нашли в реке Яузе в центре Москвы, возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Тело недоношенного ребенка нашли в Яузе в центре Москвы
, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
По ее словам, тело недоношенного мальчика с необрезанной пуповиной было обнаружено вечером 20 июня в реке вблизи Рубцовской набережной. Согласно данным следствия, плоду приблизительно 6-7 месяцев.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство матерью новорожденного ребенка", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливаются мать и возможные очевидцы.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", -