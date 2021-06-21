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Еще два региональных Telegram-чата в Белоруссии признали экстремистскими

Еще два региональных Telegram-чата в Белоруссии признали экстремистскими - РИА Новости, 21.06.2021

Еще два региональных Telegram-чата в Белоруссии признали экстремистскими

Экстремистскими в Белоруссии признаны еще два региональных Telegram-чата - "Пинск для жизни чат" и "Пинск 97%", сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:58

2021-06-21T10:58

2021-06-21T10:58

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура белоруссии

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Экстремистскими в Белоруссии признаны еще два региональных Telegram-чата - "Пинск для жизни чат" и "Пинск 97%", сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Брестской области."По заявлениям Пинской межрайпрокуратуры информпродукция Telegram-чатов "Пинск для жизни чат" и "Пинск 97%" признана экстремистской", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Генпрокуратуры Белоруссии.Отмечается, что в упомянутых Telegram-чатах "размещались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и иные радикальные сообщения, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам".По данным пресс-службы, на основании закона Белоруссии "О противодействии экстремизму" Пинский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции двух чатов экстремистскими материалами. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения, его копия направлена в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих их распространению на территории республики.В настоящее время в Белоруссии экстремистскими признаны около 40 Telegram-каналов и более 30 Telegram-чатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html

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генеральная прокуратура белоруссии, telegram (приложение), брестская область, белоруссия, в мире