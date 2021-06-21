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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210621/tekhnopark-1737882298.html
В ОЭЗ Москвы построят новый технопарк
В ОЭЗ Москвы построят новый технопарк - РИА Новости, 21.06.2021
В ОЭЗ Москвы построят новый технопарк
На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится технопарк площадью 150 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:34
2021-06-21T12:34
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится технопарк площадью 150 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки "Алабушево" в Зеленограде. В Технопарке смогут работать 40 новых резидентов, которые вложат в развитие производств не менее 5,5 миллиардов рублей, а также создадут свыше 2,5 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Проект будет реализован ОЭЗ Москвы совместно с компанией Capital Group. частные инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей, уточняется в сообщении."Алабушево" – крупнейшая из пяти площадок ОЭЗ "Технополис "Москва", здесь работают 27 компаний-резидентов, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 миллиарда рублей. В 2020 году в границы площадки "Алабушево" вошли еще 15,2 гектара, после чего ее территория достигла 157,9 гектара, что составляет более 70% от общей площади "Технополиса "Москва", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В новом технопарке будут построены производственные и административные объекты, которые подойдут для размещения разных предприятий. Фактически инвестор создаст стандартные, универсальные здания, которые будущие резиденты смогут оборудовать, исходя из своих производственных задач. Со стороны резидентов также отмечается высокий спрос на применяемые в проекте модульные конструкции, зарекомендовавшие себя в рамках иных проектов по строительству промышленных объектов, говорится в сообщении пресс-службы.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

В ОЭЗ Москвы построят новый технопарк

12:34 21.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится технопарк площадью 150 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки "Алабушево" в Зеленограде. В Технопарке смогут работать 40 новых резидентов, которые вложат в развитие производств не менее 5,5 миллиардов рублей, а также создадут свыше 2,5 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Проект будет реализован ОЭЗ Москвы совместно с компанией Capital Group. частные инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей, уточняется в сообщении.
"Алабушево" – крупнейшая из пяти площадок ОЭЗ "Технополис "Москва", здесь работают 27 компаний-резидентов, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 миллиарда рублей. В 2020 году в границы площадки "Алабушево" вошли еще 15,2 гектара, после чего ее территория достигла 157,9 гектара, что составляет более 70% от общей площади "Технополиса "Москва", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 11:02Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резиденты "Технополис "Москва" в 2020 году увеличили производство на 23%
В новом технопарке будут построены производственные и административные объекты, которые подойдут для размещения разных предприятий. Фактически инвестор создаст стандартные, универсальные здания, которые будущие резиденты смогут оборудовать, исходя из своих производственных задач. Со стороны резидентов также отмечается высокий спрос на применяемые в проекте модульные конструкции, зарекомендовавшие себя в рамках иных проектов по строительству промышленных объектов, говорится в сообщении пресс-службы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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