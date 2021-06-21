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Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам - РИА Новости, 21.06.2021
Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
Кировский районный суд Астрахани в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего главу правительства Астраханской области Руслана Султанова и к пяти с... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:01
2021-06-21T17:01
2021-06-21T17:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего главу правительства Астраханской области Руслана Султанова и к пяти с половиной годам экс-министра финансов региона Виталия Шведова, обвиняемых в кредитных махинациях, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Лебедев."Султанову назначено пять лет исправительной колонии общего режима, Шведову – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима", - сказал он.По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам 7-8,5% годовых на сумму 6,2 миллиарда рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, а чиновники могли привлечь государственный кредит на 2 миллиарда рублей по ставке 0,1% годовых.В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 миллионов рублей, сообщал СК РФ. Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотребления должностными полномочиями. Обвиняемые помещены под стражу, а на их имущество наложен арест.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html
https://ria.ru/20210611/markelov-1736632376.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия, астраханская область
Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
17:01 21.06.2021 (обновлено: 17:13 21.06.2021)
Суд приговорил к пяти годам колонии экс-главу правительства Астраханской области Султанова