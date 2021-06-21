https://ria.ru/20210621/sud-1737937111.html

Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам

Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам - РИА Новости, 21.06.2021

Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам

Кировский районный суд Астрахани в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего главу правительства Астраханской области Руслана Султанова и к пяти с... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:01

2021-06-21T17:01

2021-06-21T17:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

астрахань

происшествия

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего главу правительства Астраханской области Руслана Султанова и к пяти с половиной годам экс-министра финансов региона Виталия Шведова, обвиняемых в кредитных махинациях, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Лебедев."Султанову назначено пять лет исправительной колонии общего режима, Шведову – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима", - сказал он.По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам 7-8,5% годовых на сумму 6,2 миллиарда рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, а чиновники могли привлечь государственный кредит на 2 миллиарда рублей по ставке 0,1% годовых.В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 миллионов рублей, сообщал СК РФ. Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотребления должностными полномочиями. Обвиняемые помещены под стражу, а на их имущество наложен арест.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210618/arest-1737535259.html

https://ria.ru/20210611/markelov-1736632376.html

россия

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), астрахань, происшествия, астраханская область