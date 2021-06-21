https://ria.ru/20210621/sud-1737886823.html

Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко

Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко - РИА Новости, 21.06.2021

Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:48

2021-06-21T12:48

2021-06-21T12:48

протесты в белоруссии

мид люксембурга

жан ассельборн

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575503134_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_d596eaee553b4555d0f94335d3a2b7bc.jpg

БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Европейский союз показал, что он может, когда хочет. Другое было бы катастрофично, конечно, мы четко показываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке", - заявил Ассельборн в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД ЕС.По его словам, принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут "болезненными и, надеюсь, настолько болезненными, что поставят режим на колени". "Мое пожелание заключается в том - мы это решать не можем, - чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу", - добавил он.Ранее сообщалось, что ЕС главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в нем порядка 86 физлиц и организаций.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов и протестов в стране, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210621/niderlandy-1737880045.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид люксембурга, жан ассельборн, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире