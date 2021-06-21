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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210621/sud-1737886823.html
Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко
Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко - РИА Новости, 21.06.2021
Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:48
2021-06-21T12:48
протесты в белоруссии
мид люксембурга
жан ассельборн
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Европейский союз показал, что он может, когда хочет. Другое было бы катастрофично, конечно, мы четко показываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке", - заявил Ассельборн в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД ЕС.По его словам, принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут "болезненными и, надеюсь, настолько болезненными, что поставят режим на колени". "Мое пожелание заключается в том - мы это решать не можем, - чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу", - добавил он.Ранее сообщалось, что ЕС главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в нем порядка 86 физлиц и организаций.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов и протестов в стране, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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мид люксембурга, жан ассельборн, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире
Глава МИД Люксембурга заявил, что рассчитывает на суд над Лукашенко
12:48 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на мост Адольфа в Люксембурге
Вид на мост Адольфа в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Люксембурга заявил, что рассчитывает на международный суд над Лукашенко

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что рассчитывает на международный суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Европейский союз показал, что он может, когда хочет. Другое было бы катастрофично, конечно, мы четко показываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке", - заявил Ассельборн в Брюсселе, где проходит встреча глав МИД ЕС.
По его словам, принятые Евросоюзом новые санкции по Белоруссии будут "болезненными и, надеюсь, настолько болезненными, что поставят режим на колени". "Мое пожелание заключается в том - мы это решать не можем, - чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЕС главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге утвердят список новых персональных санкций против Белоруссии, в нем порядка 86 физлиц и организаций.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:27
В МИД Нидерландов оценили новые санкции против Белоруссии
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов и протестов в стране, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
Протесты в БелоруссииМИД ЛюксембургаЖан АссельборнАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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