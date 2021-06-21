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Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов
Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов - РИА Новости, 21.06.2021
Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов
Уссурийский гарнизонный суд в Приморье назначил от четырех до девяти лет лишения свободы пятерым местным жителям, которые незаконно продавали большие партии... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T02:55
2021-06-21T04:55
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Уссурийский гарнизонный суд в Приморье назначил от четырех до девяти лет лишения свободы пятерым местным жителям, которые незаконно продавали большие партии украденных патронов, сообщает краевое УМВД РФ.Отмечается, что в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к продаже в Уссурийске цинки с боеприпасами. Информация подтвердилась.Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет. На них возбудили дела по статьям "Сбыт боеприпасов", "Хищение боеприпасов", "Сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору"."Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого из них в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от четырех до девяти лет", - отмечает полиция.Как уточнил РИА Новости представитель Уссурийского гарнизонного военного суда, по делу осуждены пятеро военнослужащих местной части, а также один гражданский.
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приморский край, уссурийск, происшествия
Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов
02:55 21.06.2021 (обновлено: 04:55 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Уссурийский гарнизонный суд в Приморье назначил от четырех до девяти лет лишения свободы пятерым местным жителям, которые незаконно продавали большие партии украденных патронов, сообщает краевое УМВД РФ.
Отмечается, что в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к продаже в Уссурийске цинки с боеприпасами. Информация подтвердилась.
"Злоумышленников задержали. Они осуществили сбыт шести цинков с боеприпасами, из которых пять – калибром 7,62 миллиметра в количестве 216 патронов и один - калибром 5,45 миллиметра в количестве 1080 патронов. Также установлено, что в марте один из членов группы сбыл цинк с патронами калибром 5,45 миллиметра в количестве 1080 штук", - говорится в сообщении.
Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет. На них возбудили дела по статьям "Сбыт боеприпасов", "Хищение боеприпасов", "Сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
"Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого из них в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от четырех до девяти лет", - отмечает полиция.
Как уточнил РИА Новости представитель Уссурийского гарнизонного военного суда, по делу осуждены пятеро военнослужащих местной части, а также один гражданский.
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