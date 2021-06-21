https://ria.ru/20210621/sud-1737833616.html

Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов

Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов - РИА Новости, 21.06.2021

Пятерых приморцев осудили за сбыт больших партий ворованных патронов

Уссурийский гарнизонный суд в Приморье назначил от четырех до девяти лет лишения свободы пятерым местным жителям, которые незаконно продавали большие партии... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T02:55

2021-06-21T02:55

2021-06-21T04:55

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Уссурийский гарнизонный суд в Приморье назначил от четырех до девяти лет лишения свободы пятерым местным жителям, которые незаконно продавали большие партии украденных патронов, сообщает краевое УМВД РФ.Отмечается, что в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к продаже в Уссурийске цинки с боеприпасами. Информация подтвердилась.Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 25 лет. На них возбудили дела по статьям "Сбыт боеприпасов", "Хищение боеприпасов", "Сбыт боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору"."Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого из них в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от четырех до девяти лет", - отмечает полиция.Как уточнил РИА Новости представитель Уссурийского гарнизонного военного суда, по делу осуждены пятеро военнослужащих местной части, а также один гражданский.

https://ria.ru/20210520/gosduma-1733104304.html

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, уссурийск, происшествия