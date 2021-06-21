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Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека - РИА Новости, 21.06.2021
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:20
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германия
берлин (город)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild.По информации издания, инцидент произошел недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.Преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.
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германия, берлин (город), в мире
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
04:20 21.06.2021 (обновлено: 06:15 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Bild: в Берлине три человека ранены при стрельбе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild.
По информации издания, инцидент произошел недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.
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Вчера, 10:18
В США за сутки произошли два случая стрельбы со смертельным исходом
Преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.
 
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