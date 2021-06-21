https://ria.ru/20210621/strelba-1737835535.html
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека - РИА Новости, 21.06.2021
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:20
2021-06-21T04:20
2021-06-21T06:15
германия
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1920x0_80_0_0_b47e4affe46c1558449dbd49768340da.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild.По информации издания, инцидент произошел недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.Преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.
https://ria.ru/20210620/strelba-1737756755.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_93:0:1694:1201_1920x0_80_0_0_d9ddab72b7a1c04a1dce0e47d00ecec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), в мире
Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека
04:20 21.06.2021 (обновлено: 06:15 21.06.2021)
Bild: в Берлине три человека ранены при стрельбе