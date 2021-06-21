https://ria.ru/20210621/strelba-1737835535.html

Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека

Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека - РИА Новости, 21.06.2021

Bild: при стрельбе в Берлине ранены три человека

Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:20

2021-06-21T04:20

2021-06-21T06:15

германия

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в Берлине, по предварительным данным, три человека получили тяжелые ранения, преступник скрылся, сообщает таблоид Bild.По информации издания, инцидент произошел недалеко от бара в районе Веддинг центрального округа Митте. Отмечается, что пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Еще одна женщина пережила шок.Преступник находится в бегах. На месте работают вооруженные правоохранители, территория оцеплена. Начато расследование происшествия.

https://ria.ru/20210620/strelba-1737756755.html

германия

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире