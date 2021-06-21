https://ria.ru/20210621/stabilnost-1737975540.html

США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности

США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности - РИА Новости, 21.06.2021

США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности

Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:58

2021-06-21T20:58

2021-06-21T21:11

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."(На саммите в Женеве) мы запустили переговоры по вопросам стратегической стабильности. Часть дискуссий между двумя лидерами состояла в том, что потребуется дополнительная работа на уровне (глав внешнеполитических ведомств) или ниже. И эти дискуссии будут проходить в предстоящие недели", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737799852.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша