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США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности
США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности - РИА Новости, 21.06.2021
США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности
Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:58
2021-06-21T21:11
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."(На саммите в Женеве) мы запустили переговоры по вопросам стратегической стабильности. Часть дискуссий между двумя лидерами состояла в том, что потребуется дополнительная работа на уровне (глав внешнеполитических ведомств) или ниже. И эти дискуссии будут проходить в предстоящие недели", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша
США заявили о продолжении диалога с Россией о стратегической стабильности
20:58 21.06.2021 (обновлено: 21:11 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США заявили о продолжении диалога с Россией по стратегической стабильности в предстоящие недели

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты будут продолжать диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности в предстоящие недели, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"(На саммите в Женеве) мы запустили переговоры по вопросам стратегической стабильности. Часть дискуссий между двумя лидерами состояла в том, что потребуется дополнительная работа на уровне (глав внешнеполитических ведомств) или ниже. И эти дискуссии будут проходить в предстоящие недели", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она добавила, что контакты между представителями администраций двух стран будут проходить в продолжение переговоров в Женеве президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 17:29
Антонов сообщил о подготовке встреч с США по стратегической стабильности
 
Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В миреРоссияСША
 
 
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