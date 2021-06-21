https://ria.ru/20210621/sportzal-1737873406.html

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею - РИА Новости, 21.06.2021

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею

Порой люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать?

2021-06-21T12:00

2021-06-21T12:00

2021-06-21T12:07

страхи/ошибки

психология личности

подкаст

похудение

психология

ла-манш

спорт

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"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею Порой, люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею Порой, люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать? audio/mpeg

Страх пойти в спортзал героине выпуска Анне помогают преодолеть тренер по плаванию, к.м.с, спортсменка, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участница соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительница заплыва через пролив Босфор Людмила Попова и психолог, преподаватель, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева.04:05 Принять страх и начать изменять убеждения06:50 Какова вероятность того, что негативный опыт повторится?08:50 Когнитивные искажения и слова поддержки10:00 Внутренний критик и внутренний ребенок17:20 Сила маленьких шагов22:15 Проигрывание негативного сценария27:00 Присвоение пространства бассейна, фитнесс-клуба30:15 Установление новых шаблонов поведения34:17 У каждого свой рацион движений35:25 Как найти путь к себеЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, психология личности, подкаст, похудение, психология, ла-манш, спорт