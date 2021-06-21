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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210621/sportzal-1737873406.html
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею - РИА Новости, 21.06.2021
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
Порой люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать?
2021-06-21T12:00
2021-06-21T12:07
страхи/ошибки
психология личности
подкаст
похудение
психология
ла-манш
спорт
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"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
Порой, люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
Порой, люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать?
audio/mpeg
Страх пойти в спортзал героине выпуска Анне помогают преодолеть тренер по плаванию, к.м.с, спортсменка, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участница соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительница заплыва через пролив Босфор Людмила Попова и психолог, преподаватель, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева.04:05 Принять страх и начать изменять убеждения06:50 Какова вероятность того, что негативный опыт повторится?08:50 Когнитивные искажения и слова поддержки10:00 Внутренний критик и внутренний ребенок17:20 Сила маленьких шагов22:15 Проигрывание негативного сценария27:00 Присвоение пространства бассейна, фитнесс-клуба30:15 Установление новых шаблонов поведения34:17 У каждого свой рацион движений35:25 Как найти путь к себеЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, психология личности, подкаст, похудение, психология, ла-манш, спорт

"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею

12:00 21.06.2021 (обновлено: 12:07 21.06.2021)
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Почему я боюсь пойти в фитнес-клуб, пока не похудею
12:00
Читать ria.ru в
Порой люди с лишним весом не идут в тренажерный зал или в спортивную секцию из-за страха осуждения (а еще насмешек и косых взглядов). Поэтому решают "сначала похудеть", а уж потом заняться спортом. И попадают в замкнутый круг "не идут в зал, потому что полные, а полные, потому что не занимаются". Как перестать откладывать зал и начать действовать?
Страх пойти в спортзал героине выпуска Анне помогают преодолеть тренер по плаванию, к.м.с, спортсменка, которая вплавь пересекла Гибралтарский пролив, участница соло-заплыва через пролив Ла-Манш, победительница заплыва через пролив Босфор Людмила Попова и психолог, преподаватель, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева.
04:05 Принять страх и начать изменять убеждения
06:50 Какова вероятность того, что негативный опыт повторится?
08:50 Когнитивные искажения и слова поддержки
10:00 Внутренний критик и внутренний ребенок
17:20 Сила маленьких шагов
22:15 Проигрывание негативного сценария
27:00 Присвоение пространства бассейна, фитнесс-клуба
30:15 Установление новых шаблонов поведения
34:17 У каждого свой рацион движений
35:25 Как найти путь к себе
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/Ошибкипсихология личностиПодкастПохудениеПсихологияЛа-МаншСпорт
 
 
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