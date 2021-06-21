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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210621/spears-1737563069.html
Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену
Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену - РИА Новости, 21.06.2021
Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором отвечает на вопросы поклонников, в том числе на самый популярный: ждать ли ее... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T00:38
2021-06-21T00:38
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором отвечает на вопросы поклонников, в том числе на самый популярный: ждать ли ее когда-нибудь на сцене. Последний раз Бритни Спирс выступала перед зрителями на сцене в 2018 году на Гран-при США в Остине. В том же году певица рассказала, что готовит несколько шоу-резиденций в Лас-Вегасе. Однако через несколько месяцев сообщила, что работа над представлениями была приостановлена. Сейчас поп-звезда судится со своим отцом Джейми Спирсом, чтобы лишить его права опеки над собой. Джейми стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс "Glory" вышел в 2016-м году).
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лас-вегас, сша, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс

Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену

00:38 21.06.2021
 
© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором отвечает на вопросы поклонников, в том числе на самый популярный: ждать ли ее когда-нибудь на сцене.
"Выйду ли я туда? Понятия не имею. Я сейчас развлекаюсь, — пояснила она. — Я нахожусь на переходном этапе в моей жизни и наслаждаюсь собой. Вот и все".
Последний раз Бритни Спирс выступала перед зрителями на сцене в 2018 году на Гран-при США в Остине. В том же году певица рассказала, что готовит несколько шоу-резиденций в Лас-Вегасе. Однако через несколько месяцев сообщила, что работа над представлениями была приостановлена.
Сейчас поп-звезда судится со своим отцом Джейми Спирсом, чтобы лишить его права опеки над собой.
Джейми стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс "Glory" вышел в 2016-м году).
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