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Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену

Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену - РИА Новости, 21.06.2021

Бритни Спирс рассказала, выйдет ли когда-нибудь на сцену

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором отвечает на вопросы поклонников, в том числе на самый популярный: ждать ли ее... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T00:38

2021-06-21T00:38

2021-06-21T00:38

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором отвечает на вопросы поклонников, в том числе на самый популярный: ждать ли ее когда-нибудь на сцене. Последний раз Бритни Спирс выступала перед зрителями на сцене в 2018 году на Гран-при США в Остине. В том же году певица рассказала, что готовит несколько шоу-резиденций в Лас-Вегасе. Однако через несколько месяцев сообщила, что работа над представлениями была приостановлена. Сейчас поп-звезда судится со своим отцом Джейми Спирсом, чтобы лишить его права опеки над собой. Джейми стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс "Glory" вышел в 2016-м году).

https://ria.ru/20210423/spears-1729430338.html

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лас-вегас, сша, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс