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Главред Baltnews оценил слова генсека ОБСЕ о дискриминации СМИ на русском
Главред Baltnews оценил слова генсека ОБСЕ о дискриминации СМИ на русском - РИА Новости, 21.06.2021
Главред Baltnews оценил слова генсека ОБСЕ о дискриминации СМИ на русском
Главред Baltnews Андрей Стариков прокомментировал слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид об отсутствии дискриминации русскоязычных СМИ в Латвии, заявив, что институт... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T21:22
2021-06-21T21:34
россия
sputnik латвия
обсе
хельга шмид
сергей лавров
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главред Baltnews Андрей Стариков прокомментировал слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид об отсутствии дискриминации русскоязычных СМИ в Латвии, заявив, что институт ОБСЕ деградирует.Ранее Шмид на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о преследовании журналистов в Латвии, которые сотрудничают с русскоязычными СМИ, в частности, с агентством Sputnik Латвия и Baltnews, заявила, что в Латвии вещают более 400 телеканалов, порядка 40 вещают на русском языке, "так что о дискриминации речи не идет"."Европейские чиновники, функционеры профильных международных организаций теперь приезжают в Москву подготовленными. Они знают, здесь спросят о преследовании наших журналистов в Прибалтике. У Шмид был заготовлен ответ, она рассказала нам про некие неизвестные 40 русскоязычных каналов Латвии, про отсутствие языковой дискриминации в СМИ. Но суть ее ответа, между строк: если русских журналистов преследуют под вымышленным предлогом о нарушении санкций, значит так нужно. Вдаваться в детали она не хочет", – прокомментировал ответ Хельги Шмид Стариков."Институт ОБСЕ деградирует. Витальная задача – вернуть к организации доверия. Между тем, Шмид доходчиво показала свое нежелание решать конкретную проблему на конкретном участке. Позиция, которую продемонстрировала генсек ОБСЕ, – это позиция соучастника неправомерного преследования русских журналистов, которое осуществляют латышские силовики", – добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид, заявившей о том, что в Латвии нет дискриминации русскоязычных СМИ. По словам Захаровой, подобные заявления - "новое слово в трактовке Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта.Ранее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в латвийскую СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210621/zakharova-1737966535.html
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россия, sputnik латвия, обсе, хельга шмид, сергей лавров, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире
Главред Baltnews оценил слова генсека ОБСЕ о дискриминации СМИ на русском
21:22 21.06.2021 (обновлено: 21:34 21.06.2021)
 
© AP Photo / Ronald ZakХельга Шмид
Хельга Шмид - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Ronald Zak

Главред Baltnews заявил, что ОБСЕ не хочет замечать проблемы русскоязычных СМИ в Латвии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главред Baltnews Андрей Стариков прокомментировал слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид об отсутствии дискриминации русскоязычных СМИ в Латвии, заявив, что институт ОБСЕ деградирует.
Ранее Шмид на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о преследовании журналистов в Латвии, которые сотрудничают с русскоязычными СМИ, в частности, с агентством Sputnik Латвия и Baltnews, заявила, что в Латвии вещают более 400 телеканалов, порядка 40 вещают на русском языке, "так что о дискриминации речи не идет".
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"Европейские чиновники, функционеры профильных международных организаций теперь приезжают в Москву подготовленными. Они знают, здесь спросят о преследовании наших журналистов в Прибалтике. У Шмид был заготовлен ответ, она рассказала нам про некие неизвестные 40 русскоязычных каналов Латвии, про отсутствие языковой дискриминации в СМИ. Но суть ее ответа, между строк: если русских журналистов преследуют под вымышленным предлогом о нарушении санкций, значит так нужно. Вдаваться в детали она не хочет", – прокомментировал ответ Хельги Шмид Стариков.
"Институт ОБСЕ деградирует. Витальная задача – вернуть к организации доверия. Между тем, Шмид доходчиво показала свое нежелание решать конкретную проблему на конкретном участке. Позиция, которую продемонстрировала генсек ОБСЕ, – это позиция соучастника неправомерного преследования русских журналистов, которое осуществляют латышские силовики", – добавил он.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала слова генсека ОБСЕ Хельги Шмид, заявившей о том, что в Латвии нет дискриминации русскоязычных СМИ. По словам Захаровой, подобные заявления - "новое слово в трактовке Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта.
Ранее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в латвийскую СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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