https://ria.ru/20210621/simptomy-1737920863.html

Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021

Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Об этом пишет Express. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:28

2021-06-21T15:28

2021-06-21T15:51

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Об этом пишет Express.Инфекционист Абдул Гафур сообщил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену.Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.

https://ria.ru/20210619/delta-1737593164.html

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пандемия, коронавирус covid-19, общество