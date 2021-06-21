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Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021
Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Об этом пишет Express. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:28
2021-06-21T15:51
пандемия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Об этом пишет Express.Инфекционист Абдул Гафур сообщил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену.Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.
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пандемия, коронавирус covid-19, общество
Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
15:28 21.06.2021 (обновлено: 15:51 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врачи назвали опасные симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для "индийской" мутации коронавируса. Об этом пишет Express.
Инфекционист Абдул Гафур сообщил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже.
Также у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену.
Кроме того, пациенты жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка, уточняют специалисты.
Британские инфекционисты отметили, что новая мутация коронавируса значительно повысила риск госпитализации заболевших.
Медицинские работники транспортируют мертвое тело в Дели - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00Наука
Двойной мутант. Что известно об индийском штамме коронавируса
 
пандемияКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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