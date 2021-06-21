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Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек
Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек - РИА Новости, 21.06.2021
Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек пострадали после того, как шторм обрушился на город Нейпервилл в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает местный... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:11
2021-06-21T11:11
2021-06-21T11:11
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали после того, как шторм обрушился на город Нейпервилл в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает местный телеканал CBS Chicago.Как сообщается, четыре человека были доставлены в больницы. Кроме того, были повреждены 12 домов.Ранее крупнейшая электроэнергетическая компания в штате Иллинойс и единственный поставщик электроэнергии в Чикаго Commonwealth Edison (ComEd) сообщала, что более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов. Телеканал NBC Chicago передавал, что сильные штормы принесли с собой порывистый ветер и торнадо.
https://ria.ru/20210621/chikago-1737845966.html
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иллинойс, чикаго, в мире
Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек пострадали из-за шторма в городе Нейпервилл в пригороде Чикаго