https://ria.ru/20210621/shtorm-1737863786.html

Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек

Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек - РИА Новости, 21.06.2021

Из-за шторма в пригороде Чикаго пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали после того, как шторм обрушился на город Нейпервилл в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает местный... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:11

2021-06-21T11:11

2021-06-21T11:11

иллинойс

чикаго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали после того, как шторм обрушился на город Нейпервилл в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает местный телеканал CBS Chicago.Как сообщается, четыре человека были доставлены в больницы. Кроме того, были повреждены 12 домов.Ранее крупнейшая электроэнергетическая компания в штате Иллинойс и единственный поставщик электроэнергии в Чикаго Commonwealth Edison (ComEd) сообщала, что более 35 тысяч потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов. Телеканал NBC Chicago передавал, что сильные штормы принесли с собой порывистый ветер и торнадо.

https://ria.ru/20210621/chikago-1737845966.html

иллинойс

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иллинойс, чикаго, в мире