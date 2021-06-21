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МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже
МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже - РИА Новости, 21.06.2021
МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже
Пекин считает шантажом и откровенной угрозой заявления США о том, что Китай может оказаться в изоляции, если не согласится на очередное расследование... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:47
2021-06-21T11:47
джейк салливан
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
мид кнр
джо байден
китай
ухань
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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Пекин считает шантажом и откровенной угрозой заявления США о том, что Китай может оказаться в изоляции, если не согласится на очередное расследование происхождения коронавируса международными экспертами, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса."Соответствующие заявления американской стороны - это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого", - заявил дипломат.По его словам, с самого начала эпидемии Китай занимал открытую и прозрачную позицию, безоговорочно делился с другими странами своим опытом в области профилактики и контроля эпидемии, диагностики и лечения заболевания. Чжао Лицзянь также напомнил, что Китай дважды принимал экспертов ВОЗ."Заявления, что Китай сказал "нет" исследованию по отслеживанию происхождения коронавируса, совершенно безосновательны, заявления, что Китай окажется в международной изоляции – в еще большей степени преднамеренное запугивание. Выяснение происхождения коронавируса – научный вопрос, которым в сотрудничестве должны заниматься ученые всего мира и который не следует произвольно политизировать, что является консенсусом подавляющего большинства стран", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
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джейк салливан, чжао лицзянь, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, мид кнр, джо байден, китай, ухань, сша, в мире
МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже
11:47 21.06.2021
 
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Charles Dharapak

МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже из-за заявлений по COVID-19

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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Пекин считает шантажом и откровенной угрозой заявления США о том, что Китай может оказаться в изоляции, если не согласится на очередное расследование происхождения коронавируса международными экспертами, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса.
"Соответствующие заявления американской стороны - это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого", - заявил дипломат.
По его словам, с самого начала эпидемии Китай занимал открытую и прозрачную позицию, безоговорочно делился с другими странами своим опытом в области профилактики и контроля эпидемии, диагностики и лечения заболевания. Чжао Лицзянь также напомнил, что Китай дважды принимал экспертов ВОЗ.
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"Заявления, что Китай сказал "нет" исследованию по отслеживанию происхождения коронавируса, совершенно безосновательны, заявления, что Китай окажется в международной изоляции – в еще большей степени преднамеренное запугивание. Выяснение происхождения коронавируса – научный вопрос, которым в сотрудничестве должны заниматься ученые всего мира и который не следует произвольно политизировать, что является консенсусом подавляющего большинства стран", - добавил он.
Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
 
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