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МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже

МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже - РИА Новости, 21.06.2021

МИД Китая обвинил советника Байдена по нацбезопасности в шантаже

Пекин считает шантажом и откровенной угрозой заявления США о том, что Китай может оказаться в изоляции, если не согласится на очередное расследование... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:47

2021-06-21T11:47

2021-06-21T11:47

джейк салливан

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Пекин считает шантажом и откровенной угрозой заявления США о том, что Китай может оказаться в изоляции, если не согласится на очередное расследование происхождения коронавируса международными экспертами, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса."Соответствующие заявления американской стороны - это откровенный шантаж и угрозы. Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против, мы никогда не примем этого", - заявил дипломат.По его словам, с самого начала эпидемии Китай занимал открытую и прозрачную позицию, безоговорочно делился с другими странами своим опытом в области профилактики и контроля эпидемии, диагностики и лечения заболевания. Чжао Лицзянь также напомнил, что Китай дважды принимал экспертов ВОЗ."Заявления, что Китай сказал "нет" исследованию по отслеживанию происхождения коронавируса, совершенно безосновательны, заявления, что Китай окажется в международной изоляции – в еще большей степени преднамеренное запугивание. Выяснение происхождения коронавируса – научный вопрос, которым в сотрудничестве должны заниматься ученые всего мира и который не следует произвольно политизировать, что является консенсусом подавляющего большинства стран", - добавил он.Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

https://ria.ru/20210607/vooruzheniya-1735924195.html

https://ria.ru/20210604/kitay-1735559956.html

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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