Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/sevastopol-1737860538.html
Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов
Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов - РИА Новости, 21.06.2021
Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов
РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:08
2021-06-21T11:08
туризм
отдых в россии 2021 летом
сергей ромашкин
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
россия
туризм
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733529578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f950e766b9c9802188766a2c268632fe.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объекты размещения в Севастополе смогут заселять только вакцинированных туристов, в качестве альтернативы можно предъявить справку о наличии антител. Туроператоры считают, что из-за этого город потеряет до 80 процентов турпотока, сообщает АТОР.В Севастополе под председательством Михаила Развожаева в конце прошлой недели прошло заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции. По его итогам были приняты новые ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19. Так, по информации на сайте правительства Севастополя, бронирование и размещение в гостиницах допускается только после предоставления сертификата о вакцинации либо медицинской справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Предполагается, что правило вступит в силу с 28 июня. Правда, соответствующий указ губернатора Севастополя на момент вечера 20 июня еще не был официально опубликован.Компаниям и предприятиям, оказывающим услуги по санитарно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, рекомендовано иммунизировать 100 процентов сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением имеющих медицинские противопоказания).С 28 июня года запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Ограничения не касаются предприятий общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры.Глава города Михаил Развожаев также призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима и применять к нарушителям штрафные санкции."Если позиция губернатора не изменится, Севастополь потеряет 70-80 процентов турпотока. Прививаться для поездки именно в Севастополь никто не будет, мы просто подарим этих туристов Турции", – считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специали0ирующегося на турах по России.Севастополь и так принимает небольшую долю путешественников, приезжающих отдыхать на Крымский полуостров, уточняют эксперты, в основном город посещают с экскурсиями без ночевок. С новыми ограничениями и без того немногочисленная аудитория туристов, останавливающихся в Севастополе, сойдет на нет.Что касается пляжного отдыха, то обычно гости селятся в объектах небольших поселков близ Севастополя. Пока непонятно, распространяется ли на них правило о приеме только вакцинированных.21 июня АТОР направляет официальное письмо губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой смягчить правила приема туристов в объектах размещения города, позволив бронирование и заселение в отели и непривитым туристам – хотя бы с ПЦР-тестом.Однако, по мнению туроператоров, ограничения на размещение лучше вовсе не вводить. Город рискует потерять до 80 процентов потока туристов, а отказ в приеме тех, кто уже забронировал отдых в Севастополе, грозит скандалами и репутационными потерями туристическому направлению.
https://ria.ru/20210618/pechory-1737178186.html
https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html
https://ria.ru/20210619/ivanovo-1737446586.html
https://ria.ru/20210619/yalta-1737673485.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733529578_283:0:2813:1897_1920x0_80_0_0_738dfa58d2f940f9123d592e1eac9ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в россии 2021 летом, сергей ромашкин, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, михаил развожаев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика крым, севастополь

Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов

11:08 21.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объекты размещения в Севастополе смогут заселять только вакцинированных туристов, в качестве альтернативы можно предъявить справку о наличии антител. Туроператоры считают, что из-за этого город потеряет до 80 процентов турпотока, сообщает АТОР.
В Севастополе под председательством Михаила Развожаева в конце прошлой недели прошло заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции. По его итогам были приняты новые ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19.
Так, по информации на сайте правительства Севастополя, бронирование и размещение в гостиницах допускается только после предоставления сертификата о вакцинации либо медицинской справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Предполагается, что правило вступит в силу с 28 июня. Правда, соответствующий указ губернатора Севастополя на момент вечера 20 июня еще не был официально опубликован.
Компаниям и предприятиям, оказывающим услуги по санитарно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, рекомендовано иммунизировать 100 процентов сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением имеющих медицинские противопоказания).
С 28 июня года запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Ограничения не касаются предприятий общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры.
Глава города Михаил Развожаев также призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима и применять к нарушителям штрафные санкции.
Страусы на экоферме Изборский страус - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:00Туризм
Печорские сказки: где живут страусы и растет малина размером с помидор
"Весь июнь по Крыму и Севастополю уже распродан. Так же, как и начало июля. Если введут какие-то ограничения, то туристов с оплаченными турами не примут отели, они просто не успеют вакцинироваться", – говорят в крупной туркомпании.
"Если позиция губернатора не изменится, Севастополь потеряет 70-80 процентов турпотока. Прививаться для поездки именно в Севастополь никто не будет, мы просто подарим этих туристов Турции", – считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специали0ирующегося на турах по России.
Псково-Печерский монастырь
Вчера, 08:00Туризм
Россия начинается здесь: достопримечательности Пскова и окрестностей
Севастополь и так принимает небольшую долю путешественников, приезжающих отдыхать на Крымский полуостров, уточняют эксперты, в основном город посещают с экскурсиями без ночевок. С новыми ограничениями и без того немногочисленная аудитория туристов, останавливающихся в Севастополе, сойдет на нет.
Что касается пляжного отдыха, то обычно гости селятся в объектах небольших поселков близ Севастополя. Пока непонятно, распространяется ли на них правило о приеме только вакцинированных.
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:00Туризм
Иваново, Палех, Шуя: достопримечательности и идеи для тура на выходные
21 июня АТОР направляет официальное письмо губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой смягчить правила приема туристов в объектах размещения города, позволив бронирование и заселение в отели и непривитым туристам – хотя бы с ПЦР-тестом.
Однако, по мнению туроператоров, ограничения на размещение лучше вовсе не вводить. Город рискует потерять до 80 процентов потока туристов, а отказ в приеме тех, кто уже забронировал отдых в Севастополе, грозит скандалами и репутационными потерями туристическому направлению.
Селевые потоки на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 11:06Туризм
Ливни сильно размыли пляжи Ялты
 
Туризмотдых в России 2021 летомСергей Ромашкинкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмМихаил РазвожаевАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмРеспублика КрымСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния