https://ria.ru/20210621/sevastopol-1737860538.html

Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов

Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперты считают, что Севастополь может потерять 80 процентов туристов

РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:08

2021-06-21T11:08

2021-06-21T11:08

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объекты размещения в Севастополе смогут заселять только вакцинированных туристов, в качестве альтернативы можно предъявить справку о наличии антител. Туроператоры считают, что из-за этого город потеряет до 80 процентов турпотока, сообщает АТОР.В Севастополе под председательством Михаила Развожаева в конце прошлой недели прошло заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции. По его итогам были приняты новые ограничительные меры для предотвращения распространения COVID-19. Так, по информации на сайте правительства Севастополя, бронирование и размещение в гостиницах допускается только после предоставления сертификата о вакцинации либо медицинской справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Предполагается, что правило вступит в силу с 28 июня. Правда, соответствующий указ губернатора Севастополя на момент вечера 20 июня еще не был официально опубликован.Компаниям и предприятиям, оказывающим услуги по санитарно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, рекомендовано иммунизировать 100 процентов сотрудников против новой коронавирусной инфекции (за исключением имеющих медицинские противопоказания).С 28 июня года запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Ограничения не касаются предприятий общественного питания, расположенных на территории объектов транспортной инфраструктуры.Глава города Михаил Развожаев также призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима и применять к нарушителям штрафные санкции."Если позиция губернатора не изменится, Севастополь потеряет 70-80 процентов турпотока. Прививаться для поездки именно в Севастополь никто не будет, мы просто подарим этих туристов Турции", – считает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора, специали0ирующегося на турах по России.Севастополь и так принимает небольшую долю путешественников, приезжающих отдыхать на Крымский полуостров, уточняют эксперты, в основном город посещают с экскурсиями без ночевок. С новыми ограничениями и без того немногочисленная аудитория туристов, останавливающихся в Севастополе, сойдет на нет.Что касается пляжного отдыха, то обычно гости селятся в объектах небольших поселков близ Севастополя. Пока непонятно, распространяется ли на них правило о приеме только вакцинированных.21 июня АТОР направляет официальное письмо губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой смягчить правила приема туристов в объектах размещения города, позволив бронирование и заселение в отели и непривитым туристам – хотя бы с ПЦР-тестом.Однако, по мнению туроператоров, ограничения на размещение лучше вовсе не вводить. Город рискует потерять до 80 процентов потока туристов, а отказ в приеме тех, кто уже забронировал отдых в Севастополе, грозит скандалами и репутационными потерями туристическому направлению.

https://ria.ru/20210618/pechory-1737178186.html

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

https://ria.ru/20210619/ivanovo-1737446586.html

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