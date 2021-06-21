https://ria.ru/20210621/sberezheniya-1737844077.html

Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений - РИА Новости, 21.06.2021

Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Опаснее всего вкладывать сбережения в спекулятивные криптоактивы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T08:57

2021-06-21T08:57

2021-06-21T11:57

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Опаснее всего вкладывать сбережения в спекулятивные криптоактивы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен."Первое — твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе — повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты — одна из лучших консервативных стратегий сбережений", — добавила глава регулятора.Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности."Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует", — заметила Набиуллина.Таким образом, инвестор может оказаться в минусе и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. "Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги", — утверждает председатель ЦБ.По ее словам, потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать.

https://ria.ru/20210620/dengi-1737792492.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика