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Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений
Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений - РИА Новости, 21.06.2021
Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений
Опаснее всего вкладывать сбережения в спекулятивные криптоактивы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:57
2021-06-21T11:57
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Опаснее всего вкладывать сбережения в спекулятивные криптоактивы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен."Первое — твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе — повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты — одна из лучших консервативных стратегий сбережений", — добавила глава регулятора.Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности."Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует", — заметила Набиуллина.Таким образом, инвестор может оказаться в минусе и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. "Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги", — утверждает председатель ЦБ.По ее словам, потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать.
https://ria.ru/20210620/dengi-1737792492.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений
08:57 21.06.2021 (обновлено: 11:57 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Глава ЦБ Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Опаснее всего вкладывать сбережения в спекулятивные криптоактивы, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен.
"Первое — твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе — повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты — одна из лучших консервативных стратегий сбережений", — добавила глава регулятора.
Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности.
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"Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует", — заметила Набиуллина.
Таким образом, инвестор может оказаться в минусе и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.
При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты.
"Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги", — утверждает председатель ЦБ.
По ее словам, потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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