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Байден продлил санкции против КНДР
Байден продлил санкции против КНДР - РИА Новости, 21.06.2021
Байден продлил санкции против КНДР
Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:10
2021-06-21T23:10
корейский полуостров
джо байден
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме Байдена парламентариям, необычайную угрозу для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Байден."По этой причине я решил, что необходимо продолжить режим санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в документе, подписанном Байденом.
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корейский полуостров, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире
Байден продлил санкции против КНДР
23:10 21.06.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГород мира Пхеньян
Город мира Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев

Джо Байден продлил санкции против КНДР

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом.
Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме Байдена парламентариям, необычайную угрозу для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Байден.
"По этой причине я решил, что необходимо продолжить режим санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в документе, подписанном Байденом.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Корейский полуостровДжо БайденКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
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