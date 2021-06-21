https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737989970.html
Байден продлил санкции против КНДР
Байден продлил санкции против КНДР - РИА Новости, 21.06.2021
Байден продлил санкции против КНДР
Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:10
2021-06-21T23:10
2021-06-21T23:10
корейский полуостров
джо байден
кндр (северная корея)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме Байдена парламентариям, необычайную угрозу для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Байден."По этой причине я решил, что необходимо продолжить режим санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в документе, подписанном Байденом.
https://ria.ru/20210618/kndr-1737501424.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
сша
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корейский полуостров, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире
Байден продлил санкции против КНДР
Джо Байден продлил санкции против КНДР