https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737989970.html

Байден продлил санкции против КНДР

Байден продлил санкции против КНДР - РИА Новости, 21.06.2021

Байден продлил санкции против КНДР

Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T23:10

2021-06-21T23:10

2021-06-21T23:10

корейский полуостров

джо байден

кндр (северная корея)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/63050/41/630504124_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e1ba0c7892b30b93459ec220d4e74f7f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме Байдена парламентариям, необычайную угрозу для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Байден."По этой причине я решил, что необходимо продолжить режим санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в документе, подписанном Байденом.

https://ria.ru/20210618/kndr-1737501424.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корейский полуостров, джо байден, кндр (северная корея), сша, в мире