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МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2"
МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 21.06.2021
МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2"
США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:46
2021-06-21T18:53
джейк салливан
мария захарова
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2"."Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу - энергетической политике, - предложить нечего", - добавила она.Как сказала официальный представитель МИД РФ, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.
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джейк салливан, мария захарова, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2"
18:46 21.06.2021 (обновлено: 18:53 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБашня здания министерства иностранных дел РФ
Башня здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России заявил, что газопровод "Северный поток — 2" стал ударом для США

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".
"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Все, другого здесь нет. Прикрыть собственную неконкурентоспособность. Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниями что-то более выгодное", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу - энергетической политике, - предложить нечего", - добавила она.
Как сказала официальный представитель МИД РФ, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.
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Джейк СалливанМария ЗахароваРоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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