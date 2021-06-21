https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737957102.html

МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2"

МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 21.06.2021

МИД прокомментировал новые заявления США о "Северном потоке — 2"

США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:46

2021-06-21T18:46

2021-06-21T18:53

джейк салливан

мария захарова

россия

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/20/1547682045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3669a3e9213cb160594a932dea13fd24.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2"."Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу - энергетической политике, - предложить нечего", - добавила она.Как сказала официальный представитель МИД РФ, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/sevpotok-1737267105.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, мария захарова, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире