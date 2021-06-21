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Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова
Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2021
Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова
Российско-американские отношения не заточены только на санкции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:41
2021-06-21T19:50
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-американские отношения не заточены только на санкции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двусторонние отношения не заточены исключительно на санкции, они заточены на интересы людей", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".По ее словам, вернувшийся накануне в Вашингтон посол России Анатолий Антонов "приступил к выполнению своих обязанностей".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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северный поток — 2, анатолий антонов, джо байден, вашингтон (город), россия, мария захарова, сша
Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова
18:41 21.06.2021 (обновлено: 19:50 21.06.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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Захарова заявила, что российско-американские отношения не сводятся только к санкциям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-американские отношения не заточены только на санкции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двусторонние отношения не заточены исключительно на санкции, они заточены на интересы людей", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
По ее словам, вернувшийся накануне в Вашингтон посол России Анатолий Антонов "приступил к выполнению своих обязанностей".
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Северный поток — 2Анатолий АнтоновДжо БайденВашингтон (город)РоссияМария ЗахароваСША
 
 
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