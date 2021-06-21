https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737956310.html

Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова

Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова - РИА Новости, 21.06.2021

Российско-американские отношения не сводятся к санкциям, заявила Захарова

Российско-американские отношения не заточены только на санкции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:41

2021-06-21T18:41

2021-06-21T19:50

северный поток — 2

анатолий антонов

джо байден

вашингтон (город)

россия

мария захарова

сша

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-американские отношения не заточены только на санкции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двусторонние отношения не заточены исключительно на санкции, они заточены на интересы людей", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".По ее словам, вернувшийся накануне в Вашингтон посол России Анатолий Антонов "приступил к выполнению своих обязанностей".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210621/zakharova-1737966535.html

вашингтон (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, анатолий антонов, джо байден, вашингтон (город), россия, мария захарова, сша