https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737944016.html

В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС

В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2021

В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС

Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:35

2021-06-21T17:35

2021-06-21T17:47

хайко маас

мид германии

евросоюз

белоруссия

люксембург (государство)

в мире

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Цель секторальных санкций - это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Он отметил, что санкции стали реакцией Евросоюза на нарушения прав человека в Белоруссии, и добавил, что требования ЕС остаются прежними - освобождение политзаключенных, начала инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html

белоруссия

люксембург (государство)

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хайко маас, мид германии, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире