https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737944016.html
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:35
2021-06-21T17:35
2021-06-21T17:47
хайко маас
мид германии
евросоюз
белоруссия
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc14ee8b83e16b5b5d328bd758b4335f.jpg
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Цель секторальных санкций - это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Он отметил, что санкции стали реакцией Евросоюза на нарушения прав человека в Белоруссии, и добавил, что требования ЕС остаются прежними - освобождение политзаключенных, начала инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918694.html
белоруссия
люксембург (государство)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab8ca6e3ae7bed2318c7856b19bb928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайко маас, мид германии, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
17:35 21.06.2021 (обновлено: 17:47 21.06.2021)
Маас заявил, что санкции против Белоруссии направлены государственные предприятия Белоруссии