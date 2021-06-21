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В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:35
2021-06-21T17:47
хайко маас
мид германии
евросоюз
белоруссия
люксембург (государство)
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Цель секторальных санкций - это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.Он отметил, что санкции стали реакцией Евросоюза на нарушения прав человека в Белоруссии, и добавил, что требования ЕС остаются прежними - освобождение политзаключенных, начала инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов.
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хайко маас, мид германии, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
17:35 21.06.2021 (обновлено: 17:47 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Маас заявил, что санкции против Белоруссии направлены государственные предприятия Белоруссии

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза направлены на государственные и монопольные предприятия Белоруссии, чтобы постепенно лишать власти республики финансирования, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Цель секторальных санкций - это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
Он отметил, что санкции стали реакцией Евросоюза на нарушения прав человека в Белоруссии, и добавил, что требования ЕС остаются прежними - освобождение политзаключенных, начала инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 15:19
Евросовет назвал новые санкции "сигналом поддержки" народа Белоруссии
 
Хайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзБелоруссияЛюксембург (государство)В мире
 
 
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