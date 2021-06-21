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Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко - РИА Новости, 21.06.2021
Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:24
2021-06-21T18:16
роман протасевич
ryanair
александр лукашенко
евросоюз
михаил гуцериев
вильнюс
сша
в мире
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа, обнародованного в понедельник в официальном журнале ЕС.Новый пакет персональных санкций ЕС против Белоруссии вступил с силу в понедельник. В новый список попали 78 физлиц и восемь организаций, которых в ЕС считают причастными к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске в конце мая, а также к поддержке белорусских властей.В мотивационной части решения, в частности, указывается, что Гуцериев "имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии". "Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в документе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737951717.html
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роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, михаил гуцериев, вильнюс, сша, в мире, белоруссия
Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:24 21.06.2021 (обновлено: 18:16 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Бизнесмен Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа, обнародованного в понедельник в официальном журнале ЕС.
Новый пакет персональных санкций ЕС против Белоруссии вступил с силу в понедельник. В новый список попали 78 физлиц и восемь организаций, которых в ЕС считают причастными к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске в конце мая, а также к поддержке белорусских властей.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Канада ввела санкции против Белоруссии
В мотивационной части решения, в частности, указывается, что Гуцериев "имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии". "Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в документе.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 17:14
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Роман ПротасевичRyanairАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМихаил ГуцериевВильнюсСШАВ миреБелоруссия
 
 
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