https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737940985.html

Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко

Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко - РИА Новости, 21.06.2021

Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:24

2021-06-21T17:24

2021-06-21T18:16

роман протасевич

ryanair

александр лукашенко

евросоюз

михаил гуцериев

вильнюс

сша

в мире

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в новый санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку президента Александра Лукашенко, следует из документа, обнародованного в понедельник в официальном журнале ЕС.Новый пакет персональных санкций ЕС против Белоруссии вступил с силу в понедельник. В новый список попали 78 физлиц и восемь организаций, которых в ЕС считают причастными к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске в конце мая, а также к поддержке белорусских властей.В мотивационной части решения, в частности, указывается, что Гуцериев "имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии". "Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в документе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737951717.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737939790.html

вильнюс

сша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, михаил гуцериев, вильнюс, сша, в мире, белоруссия