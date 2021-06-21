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https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737939790.html
США ввели новые санкции против Белоруссии
США ввели новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
США ввели новые санкции против Белоруссии
США расширили санкции по Белоруссии, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:14
2021-06-21T17:38
наталья кочанова
мвд белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
в мире
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США расширили санкции по Белоруссии, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.В частности, США ввели санкции против КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.Под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США. Также под ограничения американского минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918541.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/sanktsii-1737938754.html
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наталья кочанова, мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, в мире, белоруссия, сша
США ввели новые санкции против Белоруссии
17:14 21.06.2021 (обновлено: 17:38 21.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

США ввели санкции против 16 граждан и пяти ведомств и организаций Белоруссии

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США расширили санкции по Белоруссии, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.
В частности, США ввели санкции против КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
Под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США. Также под ограничения американского минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 15:19
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.
В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 17:09В мире
Появились подробности о четвертом пакете санкций ЕС против Белоруссии
 
Наталья КочановаМВД БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияСША
 
 
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