https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737939790.html

США ввели новые санкции против Белоруссии

США ввели новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

США ввели новые санкции против Белоруссии

США расширили санкции по Белоруссии, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:14

2021-06-21T17:14

2021-06-21T17:38

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мвд белоруссии

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белоруссия

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США расширили санкции по Белоруссии, под них попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщило министерство финансов Соединенных Штатов.В частности, США ввели санкции против КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.Под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США. Также под ограничения американского минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918541.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/sanktsii-1737938754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья кочанова, мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, в мире, белоруссия, сша