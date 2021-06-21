ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:07 21.06.2021 (обновлено: 18:17 21.06.2021)
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, добавив в список 78 физлиц
Как сообщили в американском Министерстве финансов, санкции коснутся 16 физических лиц, а также КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
Помимо этого, под ограничения попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский и генпрокурор Андрей Швед. Также под ограничения американского Минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.
Санкции Евросоюза
В санкционном списке Брюсселя — 78 физических лиц и восемь организаций. Меры вступили в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В частности, в списке фигурируют министр обороны Виктор Хренин, командующий ВВС Игорь Голуб, глава Минтранса Алексей Авраменко и директор департамента по авиации этого же министерства Артем Сикорский.
Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затрагивает как причастных, по мнению Брюсселя, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.
В общей сложности за три предыдущих санкционных пакета ограничения вводились против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.
ЕС в настоящее время также готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре.
Посадка рейса Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
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