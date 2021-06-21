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https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737938274.html
ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
Евросоюз и США ввели новые ограничительные меры против белорусских граждан и организаций. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:07
2021-06-21T18:17
роман протасевич
наталья кочанова
ryanair
мвд белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
сша
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Евросоюз и США ввели новые ограничительные меры против белорусских граждан и организаций.Как сообщили в американском Министерстве финансов, санкции коснутся 16 физических лиц, а также КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.Помимо этого, под ограничения попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский и генпрокурор Андрей Швед. Также под ограничения американского Минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.Санкции ЕвросоюзаВ санкционном списке Брюсселя — 78 физических лиц и восемь организаций. Меры вступили в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.В частности, в списке фигурируют министр обороны Виктор Хренин, командующий ВВС Игорь Голуб, глава Минтранса Алексей Авраменко и директор департамента по авиации этого же министерства Артем Сикорский.Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затрагивает как причастных, по мнению Брюсселя, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.В общей сложности за три предыдущих санкционных пакета ограничения вводились против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.ЕС в настоящее время также готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре. Посадка рейса RyanairЛетевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
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роман протасевич, наталья кочанова, ryanair, мвд белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, сша, в мире, белоруссия
ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:07 21.06.2021 (обновлено: 18:17 21.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, добавив в список 78 физлиц

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Евросоюз и США ввели новые ограничительные меры против белорусских граждан и организаций.
Как сообщили в американском Министерстве финансов, санкции коснутся 16 физических лиц, а также КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
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Помимо этого, под ограничения попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский и генпрокурор Андрей Швед. Также под ограничения американского Минфина попали председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

Санкции Евросоюза

В санкционном списке Брюсселя — 78 физических лиц и восемь организаций. Меры вступили в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В частности, в списке фигурируют министр обороны Виктор Хренин, командующий ВВС Игорь Голуб, глава Минтранса Алексей Авраменко и директор департамента по авиации этого же министерства Артем Сикорский.
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Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затрагивает как причастных, по мнению Брюсселя, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста.
В общей сложности за три предыдущих санкционных пакета ограничения вводились против 166 белорусских граждан, включая Александра Лукашенко, и 15 организаций.
ЕС в настоящее время также готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, по данным СМИ, они могут появиться в августе или сентябре.
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Посадка рейса Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.

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