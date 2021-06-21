https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918541.html
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:19
2021-06-21T15:19
2021-06-21T15:26
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство."Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", - указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.
https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737904855.html
белоруссия
люксембург (государство)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_374:288:2721:2048_1920x0_80_0_0_31443079932e57264afddb4c0c278e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
15:19 21.06.2021 (обновлено: 15:26 21.06.2021)
AFP: главы МИД Евросоюза согласовали экономические санкции против Белоруссии