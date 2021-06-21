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Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:19
2021-06-21T15:26
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство."Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", - указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии
15:19 21.06.2021 (обновлено: 15:26 21.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

AFP: главы МИД Евросоюза согласовали экономические санкции против Белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство.
"Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", - указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.
Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.
По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.
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