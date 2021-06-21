https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737918541.html

Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии

Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

Главы МИД Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Белоруссии

Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:19

2021-06-21T15:19

2021-06-21T15:26

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

люксембург (государство)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство."Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", - указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.

https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737904855.html

белоруссия

люксембург (государство)

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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире