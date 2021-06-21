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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737893373.html
Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США
Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США - РИА Новости, 21.06.2021
Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США
Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:20
2021-06-21T13:20
саммит путина и байдена
россия
северный поток — 2
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и серьезной оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".На вопрос журналистов о том, будут ли в Кремле делать выводы о "провале" женевского саммита после возможного принятия США тех или иных санкций в будущем, Песков ответил: "Это очень примитивная позиция. Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо балее многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь все-таки нужна более сбалансированная и серьезная оценка".Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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россия
женева (город)
сша
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россия, северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США
13:20 21.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Песков назвал выводы о саммите Путина и Байдена на основе санкций США примитивной позицией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и серьезной оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
На вопрос журналистов о том, будут ли в Кремле делать выводы о "провале" женевского саммита после возможного принятия США тех или иных санкций в будущем, Песков ответил: "Это очень примитивная позиция. Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо балее многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь все-таки нужна более сбалансированная и серьезная оценка".
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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Саммит Путина и БайденаРоссияСеверный поток — 2Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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