Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
Песков назвал выводы о саммите Путина и Байдена на основе санкций США примитивной позицией
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и серьезной оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
На вопрос журналистов о том, будут ли в Кремле делать выводы о "провале" женевского саммита после возможного принятия США тех или иных санкций в будущем, Песков ответил: "Это очень примитивная позиция. Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо балее многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь все-таки нужна более сбалансированная и серьезная оценка".
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.