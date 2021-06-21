https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737893373.html

Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США

Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США - РИА Новости, 21.06.2021

Песков призвал не делать выводы о женевском саммите на основе санкций США

Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:20

2021-06-21T13:20

2021-06-21T13:20

саммит путина и байдена

россия

северный поток — 2

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Делать выводы о женевском саммите на основе возможных будущих санкций США - "примитивная позиция", межгосударственные отношения требуют более сбалансированной и серьезной оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".На вопрос журналистов о том, будут ли в Кремле делать выводы о "провале" женевского саммита после возможного принятия США тех или иных санкций в будущем, Песков ответил: "Это очень примитивная позиция. Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо балее многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь все-таки нужна более сбалансированная и серьезная оценка".Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

https://ria.ru/20210618/pobeda-1737542905.html

россия

женева (город)

сша

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россия, северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире