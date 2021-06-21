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В Госдуме назвали продление европейских санкций по Крыму опасной игрой
В Госдуме назвали продление европейских санкций по Крыму опасной игрой - РИА Новости, 21.06.2021
В Госдуме назвали продление европейских санкций по Крыму опасной игрой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опасной игрой продление Евросоюзом санкций в отношении Крыма, так как данное решение нацелено на... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:27
2021-06-21T12:27
2021-06-21T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал опасной игрой продление Евросоюзом санкций в отношении Крыма, так как данное решение нацелено на усугубление отношений с Россией.Европейский Союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад, до 23 июня 2021 года."Евросоюз, придерживаясь антироссийского курса, ведет опасную игру. Курс западных стран, взятый на усугубление отношений с Россией, заведомо проигрышный. Крымский референдум прошел бескровно и легитимно. Очень жаль, что у европейских стран не хватает политического мужества это признать", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западные страны отказываются признавать Крым, так как используют его как повод для введения санкций, преследующих цель сдержать развитие России.
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россия, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, в мире
В Госдуме назвали продление европейских санкций по Крыму опасной игрой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал продление европейских санкций по Крыму опасной игрой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости.
Депутат Госдумы
от крымского региона Михаил Шеремет
назвал опасной игрой продление Евросоюзом
санкций в отношении Крыма, так как данное решение нацелено на усугубление отношений с Россией
.
Европейский Союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад, до 23 июня 2021 года.
"Евросоюз, придерживаясь антироссийского курса, ведет опасную игру. Курс западных стран, взятый на усугубление отношений с Россией, заведомо проигрышный. Крымский референдум прошел бескровно и легитимно. Очень жаль, что у европейских стран не хватает политического мужества это признать", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, западные страны отказываются признавать Крым, так как используют его как повод для введения санкций, преследующих цель сдержать развитие России.