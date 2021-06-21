Глава МИД Германии прокомментировал принятие новых санкций по Белоруссии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Хайко Маас заявил, что новые санкции Евросоюза по Белоруссии не должны стать последними
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Новые санкции Евросоюза по Белоруссии, которые были приняты в понедельник, не должны стать последними, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
"То, что мы пережили в последние месяцы, неприемлемо, постоянные нарушения прав человека. Мы должны быть настроены на то, что санкции, которые мы сегодня приняли, не последние", - заявил Маас в Брюсселе.
По его словам, ЕС намерен принятыми в понедельник санкциями "финансово опустошить" белорусское правительство.
"Это был сложный процесс, но мы достигли консенсуса, чем я очень доволен. Это также показывает, что многие страны, у которых есть экономические отношения с Белоруссией, готовы взять на себя убытки, чтобы ввести эти санкции. Это сигнал, что мы очень решительны, чтобы не уступать. Ни сегодня, ни в ближайшие месяцы это не изменится", - заявил министр.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.