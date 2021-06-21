https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737852938.html

Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России

Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России - РИА Новости, 21.06.2021

Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:03

2021-06-21T10:03

2021-06-21T11:00

россия

северный поток — 2

организация по запрещению химического оружия

анатолий антонов

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729534155_0:79:3033:1785_1920x0_80_0_0_92beedbf92e7c78f120a8ac62ac74ce6.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона. По ее словам, "закон требует", чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.Планы введения новых санкций озвучил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который президенты послали после саммита.Первая встреча Путина и Байдена в статусе глав государств состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу — в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20210620/ugrozy-1737810308.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, организация по запрещению химического оружия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире