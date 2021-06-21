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Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России
Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России - РИА Новости, 21.06.2021
Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:03
2021-06-21T11:00
россия
северный поток — 2
организация по запрещению химического оружия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона. По ее словам, "закон требует", чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.Планы введения новых санкций озвучил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который президенты послали после саммита.Первая встреча Путина и Байдена в статусе глав государств состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу — в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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россия, северный поток — 2, организация по запрещению химического оружия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Захарова прокомментировала планы США по новым санкциям против России
10:03 21.06.2021 (обновлено: 11:00 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова призвала США наказать себя за Югославию и Ирак, прежде чем произносить слово "закон"

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона. По ее словам, "закон требует", чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.
"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово "закон" произносить", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Планы введения новых санкций озвучил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток 2".
Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который президенты послали после саммита.
Первая встреча Путина и Байдена в статусе глав государств состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.
Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу — в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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РоссияСеверный поток — 2Организация по запрещению химического оружияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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