https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737851850.html
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:55
2021-06-21T09:55
2021-06-21T10:02
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии будут согласованы на саммите Евросовета 24-25 июня."Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение", - сказал он.Боррель пояснил, что этот новый пакет ограничительных мер уже обсуждался в рабочих группах, "но политическое решение будет принимать саммит ЕС".Глава евродипломатии также добавил, что эти экономические санкции, "которые затронут определенные сектора экономики, будут утверждены после обсуждения на Евросовете".Он также указал, что рассчитывает, что главы МИД ЕС при обсуждении экономических санкций в отношении Белоруссии в понедельник "проявят единство".Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737844860.html
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жозеп боррель, евросовет, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
09:55 21.06.2021 (обновлено: 10:02 21.06.2021)
Боррель надеется, что экономические санкции по Белоруссии согласуют на саммите ЕС
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза
в Люксембурге
выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии
будут согласованы на саммите Евросовета
24-25 июня.
"Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение", - сказал он.
Боррель пояснил, что этот новый пакет ограничительных мер уже обсуждался в рабочих группах, "но политическое решение будет принимать саммит ЕС".
Глава евродипломатии также добавил, что эти экономические санкции, "которые затронут определенные сектора экономики, будут утверждены после обсуждения на Евросовете".
Он также указал, что рассчитывает, что главы МИД ЕС при обсуждении экономических санкций в отношении Белоруссии в понедельник "проявят единство".
"Принятие решения об экономических санкциях (против Белоруссии - ред.) - это серьезный шаг. Обычно мы ограничиваемся индивидуальными ограничительными мерами. И это объяснимо, так как экономические меры затрагивают население, а мы пытаемся не наносить ущерб тем, кто ни в чем не виноват. Но в определенный момент необходимо принимать более жесткие меры, которые, к сожалению, затронут и обычных людей. Но белорусские власти не меняют свое поведение, есть более 500 политических заключенных. Мы были свидетелями страшных спектаклей: похищение журналистов, якобы признания перед телевизионными камерами. Поэтом мы должны использовать все доступные меры. Санкции – это часть этих мер", - подчеркнул Боррель.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.