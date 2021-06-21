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Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:55
2021-06-21T10:02
жозеп боррель
евросовет
евросоюз
белоруссия
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии будут согласованы на саммите Евросовета 24-25 июня."Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение", - сказал он.Боррель пояснил, что этот новый пакет ограничительных мер уже обсуждался в рабочих группах, "но политическое решение будет принимать саммит ЕС".Глава евродипломатии также добавил, что эти экономические санкции, "которые затронут определенные сектора экономики, будут утверждены после обсуждения на Евросовете".Он также указал, что рассчитывает, что главы МИД ЕС при обсуждении экономических санкций в отношении Белоруссии в понедельник "проявят единство".Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.
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жозеп боррель, евросовет, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире
Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии
09:55 21.06.2021 (обновлено: 10:02 21.06.2021)
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Боррель надеется, что экономические санкции по Белоруссии согласуют на саммите ЕС

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии будут согласованы на саммите Евросовета 24-25 июня.
"Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение", - сказал он.
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09:04
Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
Боррель пояснил, что этот новый пакет ограничительных мер уже обсуждался в рабочих группах, "но политическое решение будет принимать саммит ЕС".
Глава евродипломатии также добавил, что эти экономические санкции, "которые затронут определенные сектора экономики, будут утверждены после обсуждения на Евросовете".
Он также указал, что рассчитывает, что главы МИД ЕС при обсуждении экономических санкций в отношении Белоруссии в понедельник "проявят единство".
"Принятие решения об экономических санкциях (против Белоруссии - ред.) - это серьезный шаг. Обычно мы ограничиваемся индивидуальными ограничительными мерами. И это объяснимо, так как экономические меры затрагивают население, а мы пытаемся не наносить ущерб тем, кто ни в чем не виноват. Но в определенный момент необходимо принимать более жесткие меры, которые, к сожалению, затронут и обычных людей. Но белорусские власти не меняют свое поведение, есть более 500 политических заключенных. Мы были свидетелями страшных спектаклей: похищение журналистов, якобы признания перед телевизионными камерами. Поэтом мы должны использовать все доступные меры. Санкции – это часть этих мер", - подчеркнул Боррель.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
09:26
Главы МИД Евросоюза утвердят новые персональные санкции против Белоруссии
 
Жозеп БоррельЕвросоветЕвросоюзБелоруссияЛюксембург (государство)В мире
 
 
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