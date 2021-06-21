https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737851850.html

Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии

Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии - РИА Новости, 21.06.2021

Боррель надеется, что на саммите ЕС согласуют санкции по Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:55

2021-06-21T09:55

2021-06-21T10:02

жозеп боррель

евросовет

евросоюз

белоруссия

люксембург (государство)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_301:535:2991:2048_1920x0_80_0_0_c9ce062d02df1e95be2d85f135e001d2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге выразил надежду, что экономические санкции против Белоруссии будут согласованы на саммите Евросовета 24-25 июня."Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение", - сказал он.Боррель пояснил, что этот новый пакет ограничительных мер уже обсуждался в рабочих группах, "но политическое решение будет принимать саммит ЕС".Глава евродипломатии также добавил, что эти экономические санкции, "которые затронут определенные сектора экономики, будут утверждены после обсуждения на Евросовете".Он также указал, что рассчитывает, что главы МИД ЕС при обсуждении экономических санкций в отношении Белоруссии в понедельник "проявят единство".Ранее сообщалось, что ЕС готовит секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны. Сроки введения этих ограничительных мер пока не называются, СМИ сообщали, что они могут появиться в августе или сентябре.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737844860.html

https://ria.ru/20210621/belorussiya-1737847139.html

белоруссия

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросовет, евросоюз, белоруссия, люксембург (государство), в мире