https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737844860.html

Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными

Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными - РИА Новости, 21.06.2021

Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными

Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:04

2021-06-21T09:04

2021-06-21T09:55

хайко маас

александр лукашенко

мид германии

евросоюз

германия

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры должны затронуть экономику страны.Главы МИД Евросоюза соберутся в понедельник на совещание в Люксембурге, главной темой заседания станет Белоруссия и санкции против Минска, а также отношения с Ираком и странами Латинской Америки."Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны", - сказал Маас в интервью изданию Welt, отметив, что ранее уже вводились санкции в отношении отдельных лиц и организаций. - Теперь мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путем выпуска гособлигаций".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737611240.html

https://ria.ru/20210618/otvet-1737557524.html

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белоруссия

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хайко маас, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, германия, белоруссия, в мире