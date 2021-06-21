Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
09:04 21.06.2021 (обновлено: 09:55 21.06.2021)
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры должны затронуть экономику страны.
Главы МИД Евросоюза соберутся в понедельник на совещание в Люксембурге, главной темой заседания станет Белоруссия и санкции против Минска, а также отношения с Ираком и странами Латинской Америки.
"Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны", - сказал Маас в интервью изданию Welt, отметив, что ранее уже вводились санкции в отношении отдельных лиц и организаций. - Теперь мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путем выпуска гособлигаций".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.