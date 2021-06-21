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Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными - РИА Новости, 21.06.2021
Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:04
2021-06-21T09:55
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
евросоюз
германия
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры должны затронуть экономику страны.Главы МИД Евросоюза соберутся в понедельник на совещание в Люксембурге, главной темой заседания станет Белоруссия и санкции против Минска, а также отношения с Ираком и странами Латинской Америки."Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны", - сказал Маас в интервью изданию Welt, отметив, что ранее уже вводились санкции в отношении отдельных лиц и организаций. - Теперь мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путем выпуска гособлигаций".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737611240.html
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хайко маас, александр лукашенко, мид германии, евросоюз, германия, белоруссия, в мире
Глава МИД Германии назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными
09:04 21.06.2021 (обновлено: 09:55 21.06.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Германии Хайко Маас назвал новые санкции против Белоруссии неизбежными

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в преддверии совещания глав МИД стран ЕС назвал неизбежными новые санкции против Белоруссии, отметив, что эти ограничительные меры должны затронуть экономику страны.
Главы МИД Евросоюза соберутся в понедельник на совещание в Люксембурге, главной темой заседания станет Белоруссия и санкции против Минска, а также отношения с Ираком и странами Латинской Америки.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:04
Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии
"Я считаю, что дополнительные санкции против Белоруссии неизбежны", - сказал Маас в интервью изданию Welt, отметив, что ранее уже вводились санкции в отношении отдельных лиц и организаций. - Теперь мы должны распространить санкции на части белорусской экономики, такие как калийная промышленность или энергетический сектор. Мы также должны лишить правительство в Минске возможности привлекать финансовые средства внутри ЕС путем выпуска гособлигаций".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 13:23Союзное государство
Глава МИД Белоруссии рассказал об ответе Минска и Москвы на санкции
 
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