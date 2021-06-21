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Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки - РИА Новости, 21.06.2021
Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
Женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:16
2021-06-21T10:12
россия
северный поток — 2
ив роше
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия", — отметила Псаки, слова которой приводит The New York Times. По ее словам, время высказываний Салливана не имеет значения. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американцы готовят очередные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон намерен продолжать давление на компании, строящие трубопровод "Северный поток — 2".Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который был послан на саммите.Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов России и США состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу — в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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россия, северный поток — 2, ив роше, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций, заявила Псаки
08:16 21.06.2021 (обновлено: 10:12 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Джен Псаки заявила, что саммит в Женеве не привнес изменений в политику антироссийских санкций

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия", — отметила Псаки, слова которой приводит The New York Times.
По ее словам, время высказываний Салливана не имеет значения.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американцы готовят очередные ограничения из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон намерен продолжать давление на компании, строящие трубопровод "Северный поток — 2".
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Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который был послан на саммите.
Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов России и США состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу — в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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РоссияСеверный поток — 2Ив РошеАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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