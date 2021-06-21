Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737832532.html
Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции
Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 21.06.2021
Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T01:49
2021-06-21T01:49
россия
северный поток — 2
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, Штаты продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Новые санкции США против связанных с "Северным потоком — 2" российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность "перезагрузки", даже не намекала на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. При этом в США с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для Вашингтона вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике. "После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия - по "Северному потоку — 2", Украине, Донбассу, Сирии и так далее, - сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир – прим. ред.) Путин на пресс-конференции в Женеве, "иллюзий никаких нет и быть не может"", - заключил сенатор.Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против Москвы, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.
https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737802473.html
https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737808099.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, алексей пушков, джо байден, сша, в мире
Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции
01:49 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Сенатор Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, Штаты продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 18:12
Захарова оценила угрозы США ввести новые санкции
"Новые санкции США против связанных с "Северным потоком — 2" российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность "перезагрузки", даже не намекала на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. При этом в США с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для Вашингтона вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике.
"После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия - по "Северному потоку — 2", Украине, Донбассу, Сирии и так далее, - сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир – прим. ред.) Путин на пресс-конференции в Женеве, "иллюзий никаких нет и быть не может"", - заключил сенатор.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против Москвы, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 19:29
В Госдуме оценили угрозы США ввести новые санкции
 
РоссияСеверный поток — 2Алексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния