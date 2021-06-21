Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Сенатор Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции против России
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, Штаты продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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"Новые санкции США против связанных с "Северным потоком — 2" российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность "перезагрузки", даже не намекала на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. При этом в США с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для Вашингтона вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике.
"После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия - по "Северному потоку — 2", Украине, Донбассу, Сирии и так далее, - сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир – прим. ред.) Путин на пресс-конференции в Женеве, "иллюзий никаких нет и быть не может"", - заключил сенатор.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против Москвы, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.