https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737832532.html

Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции

Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции - РИА Новости, 21.06.2021

Пушков ответил на угрозы США ввести новые санкции

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T01:49

2021-06-21T01:49

2021-06-21T01:49

россия

северный поток — 2

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке США новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, Штаты продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Новые санкции США против связанных с "Северным потоком — 2" российских кампаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений — в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне — другой подход", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность "перезагрузки", даже не намекала на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. При этом в США с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для Вашингтона вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике. "После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия - по "Северному потоку — 2", Украине, Донбассу, Сирии и так далее, - сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир – прим. ред.) Путин на пресс-конференции в Женеве, "иллюзий никаких нет и быть не может"", - заключил сенатор.Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал печальным тот факт, что США, заявившие о планах ввести очередные санкции против Москвы, выбирают путь, который не ведет к положительному результату.

https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737802473.html

https://ria.ru/20210620/sanktsii-1737808099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, алексей пушков, джо байден, сша, в мире