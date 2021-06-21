https://ria.ru/20210621/samozanyatye-1737984222.html
Минтруд хочет защитить права самозанятых
Минтруд хочет защитить права самозанятых - РИА Новости, 21.06.2021
Минтруд хочет защитить права самозанятых
Новая форма занятости, создание которой прорабатывает Минтруд РФ, должна защитить права самозанятых, поскольку их отношения с заказчиком услуг на данный момент... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:16
2021-06-21T22:16
2021-06-21T22:16
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новая форма занятости, создание которой прорабатывает Минтруд РФ, должна защитить права самозанятых, поскольку их отношения с заказчиком услуг на данный момент никак не регламентированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.В ведомстве уточнили, что сейчас посредством цифровых платформ обеспечивается занятость не только граждан, которые официально трудоустроены, или индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых. Более того, большинство граждан, занятых посредством цифровых экосистем, согласно данным Минтруда, — самозанятые."При этом самозанятость — это не форма отношений между исполнителем и заказчиком услуг, это лишь налоговый режим. А сами отношения, которые при содействии платформ складываются между исполнителями услуг и заказчиками, не являются трудовыми отношениями, поскольку потребители услуг не выступают в роли работодателей", - заявили в пресс-службе.В министерстве пояснили, что необходимо ввести в правовое поле новую формы занятости, которая описывает отношения между исполнителем и заказчиком, а также законодательно отрегулировать большинство спорных моментов в сфере взаимоотношений платформы, заказчика и работника."Минтруд сейчас прорабатывает этот вопрос совместно с отраслевым сообществом... Называть конкретные сроки внесения соответствующих изменений в закон о занятости преждевременно. Возможные варианты регулирования прорабатываются с учетом мнения всех заинтересованных сторон", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210602/samozanyatye-1735789688.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Минтруд хочет защитить права самозанятых
Минтруд разрабатывает новую форму занятости, которая должна защитить права самозанятых