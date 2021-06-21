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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210621/sammit-1737969162.html
Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом
Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом - РИА Новости, 21.06.2021
Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом
Негативные оценки итогов саммита президентов России и США в Женеве со стороны американских политологов - "бред", подобные заявления являются "классикой... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:05
2021-06-21T20:05
саммит путина и байдена
россия
северный поток — 2
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Негативные оценки итогов саммита президентов России и США в Женеве со стороны американских политологов - "бред", подобные заявления являются "классикой американской пропаганды", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Представляешь, если вдруг не будет санкций, действительно нормализуются двусторонние отношения стран, какое количество вот этих американских бездельников останется без работы, без финансирования. Они же несут фантастический бред, по-другому это невозможно (назвать - ред.). Политологи американские, какие-то журналисты, якобы имеющие представления о двусторонних отношениях. Они все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены", - сказала Захарова.Как она отметила, негативные заявления об итогах саммита Путина и Байдена "не имеют ничего общего с реальностью". Она добавила, что подобные заявления - "классика американской пропаганды".Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток 2".
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737893373.html
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россия, северный поток — 2, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, сша, в мире
Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом
20:05 21.06.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД Захарова назвала негативные оценки итогов саммита в Женеве бредом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Негативные оценки итогов саммита президентов России и США в Женеве со стороны американских политологов - "бред", подобные заявления являются "классикой американской пропаганды", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Представляешь, если вдруг не будет санкций, действительно нормализуются двусторонние отношения стран, какое количество вот этих американских бездельников останется без работы, без финансирования. Они же несут фантастический бред, по-другому это невозможно (назвать - ред.). Политологи американские, какие-то журналисты, якобы имеющие представления о двусторонних отношениях. Они все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены", - сказала Захарова.
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Как она отметила, негативные заявления об итогах саммита Путина и Байдена "не имеют ничего общего с реальностью". Она добавила, что подобные заявления - "классика американской пропаганды".
"Американо-российские, российско-американские отношения были заведены Вашингтоном в тупик. И это было констатировано перед саммитом двумя лидерами. Они были абсолютно идентичны в оценках того, что произошло. Но почему опять эта политологическая тусовка США выходит на первый план, я уже на этот вопрос ответила: потому что за этим стоят фонды, деньги, гранты. Они отрабатывают свой хлеб", - добавила Захарова.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток 2".
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