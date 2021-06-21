https://ria.ru/20210621/ryba-1737835391.html
Норвежцев напугала российская горбуша
Норвежцев напугала российская горбуша - РИА Новости, 21.06.2021
Норвежцев напугала российская горбуша
Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:19
2021-06-21T04:19
2021-06-21T04:19
россия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/14/1561421426_76:0:3658:2015_1920x0_80_0_0_212c2647c0f0c9a4f51b8ba655d5469b.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no.Как отмечает издание, один из рыбаков , вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек.Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/14/1561421426_523:0:3210:2015_1920x0_80_0_0_b8e91d8d03339eddb9225b4add15cf10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, в мире
Норвежцев напугала российская горбуша
NRK: Норвегия столкнулась с проблемой нереста российской горбуши
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии
напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no
.
Как отмечает издание, один из рыбаков , вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек.
Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.
Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.
В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР
, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова
, которые впадают в Белое море
, поблизости от Баренцева моря
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>