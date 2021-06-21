Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/ryba-1737835391.html
Норвежцев напугала российская горбуша
Норвежцев напугала российская горбуша - РИА Новости, 21.06.2021
Норвежцев напугала российская горбуша
Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:19
2021-06-21T04:19
россия
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/14/1561421426_76:0:3658:2015_1920x0_80_0_0_212c2647c0f0c9a4f51b8ba655d5469b.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no.Как отмечает издание, один из рыбаков , вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек.Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/14/1561421426_523:0:3210:2015_1920x0_80_0_0_b8e91d8d03339eddb9225b4add15cf10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, норвегия, в мире
Норвежцев напугала российская горбуша
04:19 21.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной рыбы
Продажа красной рыбы - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков

NRK: Норвегия столкнулась с проблемой нереста российской горбуши

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no.
Как отмечает издание, один из рыбаков , вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек.
Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.
Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:38
Против давления и для здоровья сосудов: полезные свойства рыбы
В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния