https://ria.ru/20210621/ryba-1737835391.html

Норвежцев напугала российская горбуша

Норвежцев напугала российская горбуша - РИА Новости, 21.06.2021

Норвежцев напугала российская горбуша

Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:19

2021-06-21T04:19

2021-06-21T04:19

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, сообщает портал nrk.no.Как отмечает издание, один из рыбаков , вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек.Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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