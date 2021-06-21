https://ria.ru/20210621/ryanair-1737948800.html

США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair

США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair - РИА Новости, 21.06.2021

США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair

CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:55

2021-06-21T17:55

2021-06-21T17:55

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

евросоюз

великобритания

канада

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734901471_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8a5f7adc295dda0dda58e95a11cfea0a.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон."Мы едины в призыве к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Белоруссии, обвиняя власти в подавлении протестов и в связи с арестом Романа Протасевича и Софии Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737939790.html

https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html

великобритания

канада

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросоюз, великобритания, канада, белоруссия, сша, в мире