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https://ria.ru/20210621/ryanair-1737948800.html
США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair
США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair - РИА Новости, 21.06.2021
США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair
CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:55
2021-06-21T17:55
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
евросоюз
великобритания
канада
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон."Мы едины в призыве к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Белоруссии, обвиняя власти в подавлении протестов и в связи с арестом Романа Протасевича и Софии Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737939790.html
https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, евросоюз, великобритания, канада, белоруссия, сша, в мире
США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair
17:55 21.06.2021
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737

США, ЕС, Канада и Британия призвали Белоруссию к сотрудничеству по делу Ryanair

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
"Мы едины в призыве к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 17:14
США ввели новые санкции против Белоруссии
Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Белоруссии, обвиняя власти в подавлении протестов и в связи с арестом Романа Протасевича и Софии Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 16:32
В ЛНР заявили о доказательствах причастности Протасевича к убийствам
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЕвросоюзВеликобританияКанадаБелоруссияСШАВ мире
 
 
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