США, ЕС, Канада и Британия призвали Минск сотрудничать по делу Ryanair
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
США, ЕС, Канада и Британия призвали Белоруссию к сотрудничеству по делу Ryanair
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. CША, ЕС, Канада и Великобритания призвали Белоруссию плотно сотрудничать над расследованием инцидента с самолетом Ryanair, говорится в совместном заявлении сторон.
"Мы едины в призыве к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко полностью сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая, немедленно отпустить всех политических заключенных, реализовать все рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ, а также начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества под эгидой ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Вчера, 17:14США ввели новые санкции против Белоруссии
Ранее США, ЕС, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Белоруссии, обвиняя власти в подавлении протестов и в связи с арестом Романа Протасевича и Софии Сапеги после того, как самолет Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая этого года.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.