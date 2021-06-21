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В Белоруссии отказались продлить разрешение на вещание каналу RTVI
В Белоруссии отказались продлить разрешение на вещание каналу RTVI - РИА Новости, 21.06.2021
В Белоруссии отказались продлить разрешение на вещание каналу RTVI
Мининформ Белоруссии сообщил, что решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за "несоответствия действительности сведений в заявлении от... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:51
2021-06-21T20:51
2021-06-21T21:05
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Мининформ Белоруссии сообщил, что решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за "несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора".Ранее оператор электросвязи "Космос ТВ" сообщил, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI" на территории Белоруссии, выдаваемый министерством информации страны. В связи с этим, по данным компании, ретрансляция RTVI ее в сетях будет прекращена после 26 июня 2021 года."Двадцать первого июня 2021 года министерством информации принято решение об отказе в выдаче нового разрешения на распространение в Республике Беларусь иностранной телепрограммы RTVI. Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Там уточняется, что срок действия разрешения, выданного министерством информации в 2018 году, указанной телепрограмме истекает 27 июня 2021 года.Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве.
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москва, в мире, белоруссия
В Белоруссии отказались продлить разрешение на вещание каналу RTVI
20:51 21.06.2021 (обновлено: 21:05 21.06.2021)
В Белоруссии отказались продлить разрешение на вещание каналу RTVI
МИНСК, 21 июн – РИА Новости.
Мининформ Белоруссии
сообщил, что решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за "несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора".
Ранее оператор электросвязи "Космос ТВ" сообщил, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI" на территории Белоруссии, выдаваемый министерством информации страны. В связи с этим, по данным компании, ретрансляция RTVI ее в сетях будет прекращена после 26 июня 2021 года.
"Двадцать первого июня 2021 года министерством информации принято решение об отказе в выдаче нового разрешения на распространение в Республике Беларусь иностранной телепрограммы RTVI. Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там уточняется, что срок действия разрешения, выданного министерством информации в 2018 году, указанной телепрограмме истекает 27 июня 2021 года.
Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве
.