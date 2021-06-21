https://ria.ru/20210621/rosmolodezh-1737921904.html
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты - РИА Новости, 21.06.2021
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:34
2021-06-21T15:34
2021-06-21T15:34
россия
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава агентства Ксения Разуваева."В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил отразить интересы молодежи в каждом национальном проекте... Но кто, если не вы (обращается к молодежи - ред.), лучше всего знает, какая поддержка государства нужна молодым людям, чтобы полностью раскрыть свой потенциал? ... Именно поэтому мы запускаем масштабный сбор идей по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России", – подчеркнула Разуваева.Подробнее об инициативе Росмолодежи можно узнать на сайте nationalprojects.fadm.gov.ru.
https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html
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россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, общество
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Росмолодежь займется сбором идей и предложений для включения в национальные проекты России