Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/rosmolodezh-1737921904.html
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты - РИА Новости, 21.06.2021
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:34
2021-06-21T15:34
россия
ксения разуваева (роспатриотцентр)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_0:272:3112:2023_1920x0_80_0_0_d8c9773505a4461d452e2c25d4533507.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава агентства Ксения Разуваева."В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил отразить интересы молодежи в каждом национальном проекте... Но кто, если не вы (обращается к молодежи - ред.), лучше всего знает, какая поддержка государства нужна молодым людям, чтобы полностью раскрыть свой потенциал? ... Именно поэтому мы запускаем масштабный сбор идей по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России", – подчеркнула Разуваева.Подробнее об инициативе Росмолодежи можно узнать на сайте nationalprojects.fadm.gov.ru.
https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_1602cb38a71be5a15325f0f473a086a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, общество
Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты
15:34 21.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии "Зеленая" суббота: день экологии"
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии Зеленая суббота: день экологии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Росмолодежь займется сбором идей и предложений для включения в национальные проекты России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава агентства Ксения Разуваева.
"В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил отразить интересы молодежи в каждом национальном проекте... Но кто, если не вы (обращается к молодежи - ред.), лучше всего знает, какая поддержка государства нужна молодым людям, чтобы полностью раскрыть свой потенциал? ... Именно поэтому мы запускаем масштабный сбор идей по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России", – подчеркнула Разуваева.
Подробнее об инициативе Росмолодежи можно узнать на сайте nationalprojects.fadm.gov.ru.
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и журналист Леонид Сиган - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 14:03
Ксения Разуваева стала главой Росмолодежи
 
РоссияКсения Разуваева (Роспатриотцентр)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
Лента новостейМолния