https://ria.ru/20210621/rosmolodezh-1737921904.html

Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты

Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты - РИА Новости, 21.06.2021

Росмолодежь соберет идеи для включения в нацпроекты

Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:34

2021-06-21T15:34

2021-06-21T15:34

россия

ксения разуваева (роспатриотцентр)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Росмолодежь займется сбором идей и предложений по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава агентства Ксения Разуваева."В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил отразить интересы молодежи в каждом национальном проекте... Но кто, если не вы (обращается к молодежи - ред.), лучше всего знает, какая поддержка государства нужна молодым людям, чтобы полностью раскрыть свой потенциал? ... Именно поэтому мы запускаем масштабный сбор идей по поддержке молодежи для их включения в национальные проекты России", – подчеркнула Разуваева.Подробнее об инициативе Росмолодежи можно узнать на сайте nationalprojects.fadm.gov.ru.

https://ria.ru/20210517/razuvaeva-1732632882.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ксения разуваева (роспатриотцентр), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, общество