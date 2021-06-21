https://ria.ru/20210621/reysy-1737986052.html

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию - РИА Новости, 21.06.2021

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

"Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T22:36

2021-06-21T22:36

2021-06-21T22:38

распространение коронавируса

россия

туризм

бургас

аэрофлот

салоники

греция

софия (город)

болгария

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - сказали в пресс-службе.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, включая Болгарию."Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в Афины до семи в неделю, начнет летать в Салоники и Ираклион, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Количество рейсов в Афины предусмотрено до семи в неделю. Уже открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнение пяти рейсов в неделю", - сказали в пресс-службе.Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом государств, а также увеличивает число рейсов в несколько уже открытых стран, включая Грецию. Так, будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе по маршрутам Москва - Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Салоники и Москва - Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Родос и Москва - Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва - Араксос и Москва - Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону - Салоники, Минеральные Воды - Салоники и Самара - Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар - Салоники и Казань - Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Ранее были разрешены только четыре регулярных рейса в неделю между РФ и Грецией по маршруту Москва-Афины, их выполняли "Аэрофлот" и Aegean.

https://ria.ru/20210621/reysy-1737922698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/turtsiya-1737642581.html

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бургас

салоники

греция

софия (город)

болгария

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россия, туризм, бургас, аэрофлот, салоники, греция, софия (город), болгария