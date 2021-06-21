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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию - РИА Новости, 21.06.2021
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию
"Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:36
2021-06-21T22:38
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - сказали в пресс-службе.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, включая Болгарию."Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в Афины до семи в неделю, начнет летать в Салоники и Ираклион, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании."Количество рейсов в Афины предусмотрено до семи в неделю. Уже открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнение пяти рейсов в неделю", - сказали в пресс-службе.Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом государств, а также увеличивает число рейсов в несколько уже открытых стран, включая Грецию. Так, будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе по маршрутам Москва - Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Салоники и Москва - Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Родос и Москва - Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва - Араксос и Москва - Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону - Салоники, Минеральные Воды - Салоники и Самара - Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар - Салоники и Казань - Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте.Ранее были разрешены только четыре регулярных рейса в неделю между РФ и Грецией по маршруту Москва-Афины, их выполняли "Аэрофлот" и Aegean.
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россия, туризм, бургас, аэрофлот, салоники, греция, софия (город), болгария
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию
22:36 21.06.2021 (обновлено: 22:38 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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"Аэрофлот" в июле планирует увеличить количество рейсов в Болгарию и Грецию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в болгарские Софию и Бургас, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - сказали в пресс-службе.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, включая Болгарию.
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"Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов в Афины до семи в неделю, начнет летать в Салоники и Ираклион, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Количество рейсов в Афины предусмотрено до семи в неделю. Уже открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнение пяти рейсов в неделю", - сказали в пресс-службе.
Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом государств, а также увеличивает число рейсов в несколько уже открытых стран, включая Грецию. Так, будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе по маршрутам Москва - Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Салоники и Москва - Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва - Родос и Москва - Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва - Араксос и Москва - Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону - Салоники, Минеральные Воды - Салоники и Самара - Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар - Салоники и Казань - Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте.
Ранее были разрешены только четыре регулярных рейса в неделю между РФ и Грецией по маршруту Москва-Афины, их выполняли "Аэрофлот" и Aegean.
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Распространение коронавирусаРоссияТуризмБургасАэрофлотСалоникиГрецияСофия (город)Болгария
 
 
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