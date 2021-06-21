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S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья - РИА Новости, 21.06.2021
S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:38
2021-06-21T15:38
2021-06-21T15:45
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - сказала представитель."Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - добавила она.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
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S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
15:38 21.06.2021 (обновлено: 15:45 21.06.2021)
Авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные ежедневные рейсы Москва — Анталья