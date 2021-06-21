https://ria.ru/20210621/reysy-1737922698.html

S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья

S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья - РИА Новости, 21.06.2021

S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья

Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:38

2021-06-21T15:38

2021-06-21T15:45

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

s7 airlines

москва

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881906_0:122:3190:1916_1920x0_80_0_0_cb9ac37feae60e4e1ff62252b75242e9.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - сказала представитель."Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - добавила она.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737897237.html

россия

анталья (провинция)

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, s7 airlines, москва, турция, в мире