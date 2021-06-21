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Туризм
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S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья - РИА Новости, 21.06.2021
S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:38
2021-06-21T15:45
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
туризм
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - сказала представитель."Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - добавила она.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
https://ria.ru/20210621/turtsiya-1737897237.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, s7 airlines, москва, турция, в мире
S7 откроет регулярные рейсы Москва — Анталья
15:38 21.06.2021 (обновлено: 15:45 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные ежедневные рейсы Москва — Анталья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 10 июля откроет регулярные рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - сказала представитель.
"Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - добавила она.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
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