https://ria.ru/20210621/revaccination-1737901964.html
Песков считает неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19
Песков считает неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Песков считает неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неизбежной повторную вакцинацию россиян. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:05
2021-06-21T14:05
2021-06-21T14:08
коронавирус в россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неизбежной повторную вакцинацию россиян."Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной", — сказал представитель Кремля.По его словам, это необходимо тем, кто хочет обезопасить себя, родных и всех окружающих.В то же время Песков отметил, что пока не слышал разговоров о бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, заболеваемость растет "в подавляющем большинстве" регионов.
https://ria.ru/20210621/kreml-1737883490.html
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коронавирус в россии, дмитрий песков, общество
Песков считает неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19
14:05 21.06.2021 (обновлено: 14:08 21.06.2021)
В Кремле считают неизбежной ревакцинацию населения от COVID-19