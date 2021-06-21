https://ria.ru/20210621/restorany-1737958166.html

В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны

В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны - РИА Новости, 21.06.2021

В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны

В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:49

2021-06-21T18:49

2021-06-21T23:30

алексей немерюк

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Эксперимент продлится до 29 июня", — добавил он. По словам Немерюка, проверки заведений уже начались.Ранее он отмечал, что в реестре компаний более ста участников, прием заявок продолжается. Как уточнил глава департамента, из крупных ресторанов в эксперименте задействованы сеть "Чайхона № 1", "Щас спою", "Мама будет рада" и другие.Немерюк подчеркнул, что "антиковидные" заведения на протяжении всего рабочего дня должны пускать посетителей только по QR-кодам о вакцинации."У предпринимателей есть недопонимание: они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам — но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки. Только при этом условии оно может работать ночью, без масок и перчаток. Если предприятие общественного питания пускает только привитых, то оно должно так делать и днем, и ночью", — пояснил он.На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру Сергею Собянину вариант работы заведений во время пандемии — весь персонал вакцинируют от коронавируса, посетителей также будут пускать только при условии вакцинации.Глава города поддержал эту идею и объявил об эксперименте по созданию "антиковидных" ресторанов. По его словам, для начала в нем будут участвовать около полутора десятков заведений. Для их посещения нужен подтверждающий вакцинацию QR-код, его можно скачать с сайта госуслуг. На входе в ресторан организуют контроль. Дети еще не могут привиться, поэтому они могут прийти со взрослыми.

https://ria.ru/20210621/antitela-1737941547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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