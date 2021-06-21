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В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны
В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны
В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:49
2021-06-21T23:30
алексей немерюк
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Эксперимент продлится до 29 июня", — добавил он. По словам Немерюка, проверки заведений уже начались.Ранее он отмечал, что в реестре компаний более ста участников, прием заявок продолжается. Как уточнил глава департамента, из крупных ресторанов в эксперименте задействованы сеть "Чайхона № 1", "Щас спою", "Мама будет рада" и другие.Немерюк подчеркнул, что "антиковидные" заведения на протяжении всего рабочего дня должны пускать посетителей только по QR-кодам о вакцинации."У предпринимателей есть недопонимание: они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам — но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки. Только при этом условии оно может работать ночью, без масок и перчаток. Если предприятие общественного питания пускает только привитых, то оно должно так делать и днем, и ночью", — пояснил он.На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру Сергею Собянину вариант работы заведений во время пандемии — весь персонал вакцинируют от коронавируса, посетителей также будут пускать только при условии вакцинации.Глава города поддержал эту идею и объявил об эксперименте по созданию "антиковидных" ресторанов. По его словам, для начала в нем будут участвовать около полутора десятков заведений. Для их посещения нужен подтверждающий вакцинацию QR-код, его можно скачать с сайта госуслуг. На входе в ресторан организуют контроль. Дети еще не могут привиться, поэтому они могут прийти со взрослыми.
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алексей немерюк, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны
18:49 21.06.2021 (обновлено: 23:30 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде кафе
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Власти Москвы сообщили о начале работы первых "антиковидных" ресторанов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве начали работать первые "антиковидные" рестораны, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Эксперимент продлится до 29 июня", — добавил он. По словам Немерюка, проверки заведений уже начались.
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Ранее он отмечал, что в реестре компаний более ста участников, прием заявок продолжается. Как уточнил глава департамента, из крупных ресторанов в эксперименте задействованы сеть "Чайхона № 1", "Щас спою", "Мама будет рада" и другие.
Немерюк подчеркнул, что "антиковидные" заведения на протяжении всего рабочего дня должны пускать посетителей только по QR-кодам о вакцинации.
"У предпринимателей есть недопонимание: они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам — но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки. Только при этом условии оно может работать ночью, без масок и перчаток. Если предприятие общественного питания пускает только привитых, то оно должно так делать и днем, и ночью", — пояснил он.
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18 июня, 12:41
На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру Сергею Собянину вариант работы заведений во время пандемии — весь персонал вакцинируют от коронавируса, посетителей также будут пускать только при условии вакцинации.
Глава города поддержал эту идею и объявил об эксперименте по созданию "антиковидных" ресторанов. По его словам, для начала в нем будут участвовать около полутора десятков заведений. Для их посещения нужен подтверждающий вакцинацию QR-код, его можно скачать с сайта госуслуг. На входе в ресторан организуют контроль. Дети еще не могут привиться, поэтому они могут прийти со взрослыми.
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