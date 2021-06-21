Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане
Юрист объяснила, как клиентов обманывают в ресторанах
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
"Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. В некоторых случаях это является грубым нарушением Закона "О защите прав потребителей", - обращает внимание эксперт.
Чаще всего так владельцы экономят на эквайринге или работают по серым схемам, чтобы уйти от налогов.
Кроме того, клиентов могут обмануть на подмене блюд и напитков, отметила собеседница агентства.
"Схема обмана работает следующим образом: посетитель заказывает, например, дорогой коньяк, а на деле получает гораздо более дешевый вариант, разбавленный несколькими кубиками льда или другим спиртным. И малоразбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену. В итоге — платят за дорогой алкоголь, а довольствуются низкокачественным и гораздо более дешевым", - говорит юрист.