https://ria.ru/20210621/restoran-1737957698.html

Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане

Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане - РИА Новости, 21.06.2021

Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане

Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:48

2021-06-21T18:48

2021-06-21T18:48

urvista

россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская."Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. В некоторых случаях это является грубым нарушением Закона "О защите прав потребителей", - обращает внимание эксперт.Чаще всего так владельцы экономят на эквайринге или работают по серым схемам, чтобы уйти от налогов. Кроме того, клиентов могут обмануть на подмене блюд и напитков, отметила собеседница агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/roskachestvo-1727477511.html

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2021

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urvista, россия, общество