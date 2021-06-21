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Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане
Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане - РИА Новости, 21.06.2021
Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане
Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:48
2021-06-21T18:48
urvista
россия
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская."Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. В некоторых случаях это является грубым нарушением Закона "О защите прав потребителей", - обращает внимание эксперт.Чаще всего так владельцы экономят на эквайринге или работают по серым схемам, чтобы уйти от налогов. Кроме того, клиентов могут обмануть на подмене блюд и напитков, отметила собеседница агентства.
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urvista, россия, общество
Юрист объяснила, как вас могут обмануть в ресторане
18:48 21.06.2021
 
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay

Юрист объяснила, как клиентов обманывают в ресторанах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Качество услуг общепита часто вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
"Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. В некоторых случаях это является грубым нарушением Закона "О защите прав потребителей", - обращает внимание эксперт.
Чаще всего так владельцы экономят на эквайринге или работают по серым схемам, чтобы уйти от налогов.
Кроме того, клиентов могут обмануть на подмене блюд и напитков, отметила собеседница агентства.
"Схема обмана работает следующим образом: посетитель заказывает, например, дорогой коньяк, а на деле получает гораздо более дешевый вариант, разбавленный несколькими кубиками льда или другим спиртным. И малоразбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену. В итоге — платят за дорогой алкоголь, а довольствуются низкокачественным и гораздо более дешевым", - говорит юрист.
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