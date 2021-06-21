https://ria.ru/20210621/rebenok-1737837722.html

В Красноярском крае пропал семилетний ребенок

В Красноярском крае пропал семилетний ребенок - РИА Новости, 21.06.2021

В Красноярском крае пропал семилетний ребенок

Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который, со слов отца, в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T06:54

2021-06-21T06:54

2021-06-21T06:54

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который, со слов отца, в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой, сообщает пресс-служба краевого главка МВД."Утром в дежурную часть ОМВД России по Абанскому району поступило сообщение от отца семилетнего мальчика о том, что его сын накануне около 14 часов уехал из дома на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.Приметы разыскиваемого: среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие. Был одет: чёрные спортивные штаны, коричневая футболка. Велосипед синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону 83916322347 или 102.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/rebenok-1737289926.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия