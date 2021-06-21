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В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
В Красноярском крае пропал семилетний ребенок - РИА Новости, 21.06.2021
В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который, со слов отца, в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:54
2021-06-21T06:54
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который, со слов отца, в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой, сообщает пресс-служба краевого главка МВД."Утром в дежурную часть ОМВД России по Абанскому району поступило сообщение от отца семилетнего мальчика о том, что его сын накануне около 14 часов уехал из дома на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.Приметы разыскиваемого: среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие. Был одет: чёрные спортивные штаны, коричневая футболка. Велосипед синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону 83916322347 или 102.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/rebenok-1737289926.html
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красноярский край, происшествия
В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
06:54 21.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Красноярском крае пропал семилетний мальчик

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полиция Красноярского края ищет семилетнего мальчика, который, со слов отца, в воскресенье днем уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
"Утром в дежурную часть ОМВД России по Абанскому району поступило сообщение от отца семилетнего мальчика о том, что его сын накануне около 14 часов уехал из дома на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся. Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировка на ребенка разослана всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.
Приметы разыскиваемого: среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие. Был одет: чёрные спортивные штаны, коричневая футболка. Велосипед синего цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить по телефону 83916322347 или 102.
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