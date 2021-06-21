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Замглавы саратовского минсельхоза заподозрили в афере
Замглавы саратовского минсельхоза заподозрили в афере - РИА Новости, 21.06.2021
Замглавы саратовского минсельхоза заподозрили в афере
Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с субсидиями на поддержку... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:47
2021-06-21T12:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с субсидиями на поддержку молочного животноводства, сообщил СК РФ.По данным следствия, в 2019 году чиновница, желая сохранить производственные показатели, скрыла факт необходимости возврата сельскохозяйственной организацией в областной бюджет полученных в 2018 году субсидий, в результате в казну не вернулось более 1 миллиона рублей.Более того, как установили следователи, с января 2019 года по декабрь 2020 года замминистра вместе с сотрудниками той же сельхозорганизации предоставила в региональный минсельхоз заведомо недостоверные сведения для получения субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также умолчала о фактах, влекущих прекращение данных выплат, которые были ей известны в силу занимаемой должности, тем самым похитив более 4 миллионов рублей."В отношении заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере"… В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Чиновнице грозит до 10 лет заключения.СК опубликовал в YouTube видео, как в кабинет чиновницы входит следователь, передает ей для ознакомления поставление о возбуждении уголовного дела, после чего просит ее пройти для проведения обысковых мероприятий, а в дальнейшем - допроса. На следующих кадрах запечатлено, как чиновница в сопровождении следователя и еще двух человек входит в здание следственного отдела.На сайте регионального минсельхоза среди заместителей министра указаны Наталья Мариевская и Татьяна Григорьева.
https://ria.ru/20210526/deputaty-1733995350.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
Замглавы саратовского минсельхоза заподозрили в афере
12:47 21.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Замглавы саратовского минсельхоза заподозрили в злоупотреблении полномочиями и афере

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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с субсидиями на поддержку молочного животноводства, сообщил СК РФ.
По данным следствия, в 2019 году чиновница, желая сохранить производственные показатели, скрыла факт необходимости возврата сельскохозяйственной организацией в областной бюджет полученных в 2018 году субсидий, в результате в казну не вернулось более 1 миллиона рублей.
Более того, как установили следователи, с января 2019 года по декабрь 2020 года замминистра вместе с сотрудниками той же сельхозорганизации предоставила в региональный минсельхоз заведомо недостоверные сведения для получения субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также умолчала о фактах, влекущих прекращение данных выплат, которые были ей известны в силу занимаемой должности, тем самым похитив более 4 миллионов рублей.
"В отношении заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере"… В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Чиновнице грозит до 10 лет заключения.
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СК опубликовал в YouTube видео, как в кабинет чиновницы входит следователь, передает ей для ознакомления поставление о возбуждении уголовного дела, после чего просит ее пройти для проведения обысковых мероприятий, а в дальнейшем - допроса. На следующих кадрах запечатлено, как чиновница в сопровождении следователя и еще двух человек входит в здание следственного отдела.
На сайте регионального минсельхоза среди заместителей министра указаны Наталья Мариевская и Татьяна Григорьева.
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