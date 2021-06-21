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Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату
Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату - РИА Новости, 21.06.2021
Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату
Лето – это идеальное время для поиска работы с зарплатой выше средней. Почему, объяснил радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:08
2021-06-21T04:08
2021-06-21T04:08
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алексей захаров
superjob
работа
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лето – это идеальное время для поиска работы с зарплатой выше средней. Почему, объяснил радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. По его словам, в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией. Он добавил, что летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года. "Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше. Именно сейчас для обычного человека идеальное время для того, чтобы искать работу. Значительная часть людей предпочитает летом отдыхать, соответственно, и в хороших, и в не очень хороших компаниях есть нехватка людей", – отметил Алексей Захаров в интервью радио Sputnik.
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россия, алексей захаров, superjob, работа, общество
Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату
Глава Superjob посоветовал искать в России работу летом
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Лето – это идеальное время для поиска работы с зарплатой выше средней. Почему, объяснил радио Sputnik
президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров
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По его словам, в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией.
"Значительная часть людей с невысокой квалификацией уходят с работы весной, а в следующий раз начинают ее искать только осенью. До осени они предпочитают поехать на дачу или в деревню, где сажают, а потом выкапывать картошку. В результате у работодателей всегда повышенный спрос в летнее время на людей средней и низкой квалификации, а соискателей на рынке недостаточно. То есть с мая по октябрь идеальное время, а потом конкуренция резко растет", – объяснил Алексей Захаров.
Он добавил, что летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года.
"Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше. Именно сейчас для обычного человека идеальное время для того, чтобы искать работу. Значительная часть людей предпочитает летом отдыхать, соответственно, и в хороших, и в не очень хороших компаниях есть нехватка людей", – отметил Алексей Захаров в интервью радио Sputnik.