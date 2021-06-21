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Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату

Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату - РИА Новости, 21.06.2021

Названо время, когда можно получить самую высокую зарплату

Лето – это идеальное время для поиска работы с зарплатой выше средней. Почему, объяснил радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:08

2021-06-21T04:08

2021-06-21T04:08

россия

алексей захаров

superjob

работа

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лето – это идеальное время для поиска работы с зарплатой выше средней. Почему, объяснил радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров. По его словам, в период с мая по октябрь на рынке труда, как правило, ощущается дефицит кадров со средней или более низкой квалификацией. Он добавил, что летом можно получить более высокую зарплату, чем в другое время года. "Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше. Именно сейчас для обычного человека идеальное время для того, чтобы искать работу. Значительная часть людей предпочитает летом отдыхать, соответственно, и в хороших, и в не очень хороших компаниях есть нехватка людей", – отметил Алексей Захаров в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/golikova-1737482635.html

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россия, алексей захаров, superjob, работа, общество