https://ria.ru/20210621/putin-1737907301.html

Тема здравоохранения лидирует по вопросам к прямой линии с Путиным

Тема здравоохранения лидирует по вопросам к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 21.06.2021

Тема здравоохранения лидирует по вопросам к прямой линии с Путиным

Вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:27

2021-06-21T14:27

2021-06-21T14:48

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопросы, касающиеся здравоохранения, лидируют среди тем, с которыми россияне обращаются в call-центр к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, также интересуют вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени."Тематика абсолютно разная- это здравоохранение, экономика, был мужчина, который предлагал планы развития малого и крупного бизнеса, обращения по медицинской тематике... Были просто слова благодарности в адрес Владимира Владимировича, личные просьбы", - рассказал в эфире телеканала волонтер.Кроме того, россиян волнуют пенсии, поддержка малоимущих, рынок труда, ЖКХ, дороги, электро- и газоснабжение.Тема здравоохранения в топе, жители России спрашивают, ждать ли новых ограничений, когда снимут старые, задают вопросы о прививочной кампании, сообщили в эфире.

https://ria.ru/20210620/putin-1737762049.html

россия

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россия, владимир путин, общество