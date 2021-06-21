https://ria.ru/20210621/putin-1737905768.html
Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию
Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию - РИА Новости, 21.06.2021
Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию
Президент России Владимир Путин заявил, что работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным онлайн в пандемию и была договоренность о том, что парламенту надо... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:23
2021-06-21T14:23
2021-06-21T14:27
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вячеслав володин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным онлайн в пандемию и была договоренность о том, что парламенту надо в экстраординарных условиях продолжать принимать решения."Все-таки хочу еще раз вернуться вот к этой эпидемии. Мы просто с Вячеславом Викторовичем работали в онлайн, как иногда с министрами и с руководством правительства. Потому что решения требовались немедленно. И принять их без нарушения каких-то регламентов и действующих норм закона было очень сложно", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле."Мы договорились о том, что и парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать, как, по сути, орган исполнительной власти. Но в рамках своей компетенции. Так и получилось", - добавил президент.Он отметил, что даже в экстренном режиме удавалось принимать решения и оформлять их должным образом.Он подчеркнул, что все это было сделано на самом профессиональном, высоком качественном уровне.
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию
14:23 21.06.2021 (обновлено: 14:27 21.06.2021)
Путин заявил, что работал с Володиным онлайн в пандемию
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
онлайн в пандемию и была договоренность о том, что парламенту надо в экстраординарных условиях продолжать принимать решения.
"Все-таки хочу еще раз вернуться вот к этой эпидемии. Мы просто с Вячеславом Викторовичем работали в онлайн, как иногда с министрами и с руководством правительства. Потому что решения требовались немедленно. И принять их без нарушения каких-то регламентов и действующих норм закона было очень сложно", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.
"Мы договорились о том, что и парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать, как, по сути, орган исполнительной власти. Но в рамках своей компетенции. Так и получилось", - добавил президент.
Он отметил, что даже в экстренном режиме удавалось принимать решения и оформлять их должным образом.
Рядовой гражданин этого мог и не заметить: ну приняли и приняли в очередной раз. Но я-то знаю, что это требовало определенных усилий, особенно в условиях пандемии.
Он подчеркнул, что все это было сделано на самом профессиональном, высоком качественном уровне.