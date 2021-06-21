https://ria.ru/20210621/putin-1737905768.html

Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию

Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию - РИА Новости, 21.06.2021

Путин рассказал, как работал с Володиным в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил, что работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным онлайн в пандемию и была договоренность о том, что парламенту надо... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:23

2021-06-21T14:23

2021-06-21T14:27

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госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным онлайн в пандемию и была договоренность о том, что парламенту надо в экстраординарных условиях продолжать принимать решения."Все-таки хочу еще раз вернуться вот к этой эпидемии. Мы просто с Вячеславом Викторовичем работали в онлайн, как иногда с министрами и с руководством правительства. Потому что решения требовались немедленно. И принять их без нарушения каких-то регламентов и действующих норм закона было очень сложно", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле."Мы договорились о том, что и парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать, как, по сути, орган исполнительной власти. Но в рамках своей компетенции. Так и получилось", - добавил президент.Он отметил, что даже в экстренном режиме удавалось принимать решения и оформлять их должным образом.Он подчеркнул, что все это было сделано на самом профессиональном, высоком качественном уровне.

https://ria.ru/20210621/itogi-1737898717.html

https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html

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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика