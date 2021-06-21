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Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой
Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой - РИА Новости, 21.06.2021
Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой
Президент России Владимир Путин уверен, что в части взаимодействия кабмина и Госдумы должны произойти качественные изменения - "это не какой-то фантик". РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:12
2021-06-21T14:12
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что в части взаимодействия кабмина и Госдумы должны произойти качественные изменения - "это не какой-то фантик"."Я считаю, уверен, в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.Путин отметил, что парламент будет принимать большее непосредственное прямое участие в формировании правительства, а значит взаимозависимость между законодательным органом власти и высшим исполнительным органом власти будет гораздо более жесткой."Исхожу из того, что это должно пойти на пользу качества принимаемых решений. Чрезвычайно важная вещь", - подчеркнул он.
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госдума рф, владимир путин, политика
Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой
14:12 21.06.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости
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Путин отметил необходимость качественных изменений во взаимодействии правительства и Госдумы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что в части взаимодействия кабмина и Госдумы должны произойти качественные изменения - "это не какой-то фантик".
"Я считаю, уверен, в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.
Путин отметил, что парламент будет принимать большее непосредственное прямое участие в формировании правительства, а значит взаимозависимость между законодательным органом власти и высшим исполнительным органом власти будет гораздо более жесткой.
"Исхожу из того, что это должно пойти на пользу качества принимаемых решений. Чрезвычайно важная вещь", - подчеркнул он.
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