https://ria.ru/20210621/putin-1737903744.html

Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой

Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой - РИА Новости, 21.06.2021

Путин оценил взаимодействие между правительством и Госдумой

Президент России Владимир Путин уверен, что в части взаимодействия кабмина и Госдумы должны произойти качественные изменения - "это не какой-то фантик". РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:12

2021-06-21T14:12

2021-06-21T14:12

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что в части взаимодействия кабмина и Госдумы должны произойти качественные изменения - "это не какой-то фантик"."Я считаю, уверен, в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь", - сказал Путин на встрече с депутатами в Кремле.Путин отметил, что парламент будет принимать большее непосредственное прямое участие в формировании правительства, а значит взаимозависимость между законодательным органом власти и высшим исполнительным органом власти будет гораздо более жесткой."Исхожу из того, что это должно пойти на пользу качества принимаемых решений. Чрезвычайно важная вещь", - подчеркнул он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика