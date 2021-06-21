https://ria.ru/20210621/putin-1737896351.html

Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин

Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2021

Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:38

2021-06-21T13:38

2021-06-21T13:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", - сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва."Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", - добавил он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус в россии