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Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин
Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2021
Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин
Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:38
2021-06-21T13:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", - сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва."Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", - добавил он.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус в россии
Угроза коронавируса еще не отступила, заявил Путин
13:38 21.06.2021 (обновлено: 13:49 21.06.2021)
 
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", - сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.
"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", - добавил он.
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